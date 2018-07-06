На матч Россия — Хорватия в Сочи проданы все билеты

Краснодарский край

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В Сочи продали все билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и России

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил ТАСС, что на матче 7 июля стадион будет заполнен на 100%. Также ожидаются порядка 7—10 тыс. иностранных болельщиков, в том числе несколько тысяч хорватских.

«Этот матч, как вы знаете, пользуется повышенным интересом — в Сочи прибудут дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова. Увеличено также количество чартерных авиарейсов», — сказал Долуда.

Также замглавы региона отметил, что город и стадион полностью готовы к приему матча 1/4 финала. Перед матчем были проведены дополнительные занятия с контролерами-распорядителями, волонтерами и сотрудниками охраны.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в день футбольного матча между командами России и Хорватии ожидается дождь и неустойчивая погода.

Николай Долуда Футбол ЧМ-2018

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