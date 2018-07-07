Из-за дождя в Сочи сборная Хорватии перенесла открытую тренировку

В Сочи сборная Хорватии из-за плохой погоды перенесла открытую для журналистов тренировку на другую арену

Вместе с остальными футболистами тренировался полузащитник Матео Ковачич, повредивший плечо в матче со сборной Дании. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что его подопечным предстоит тяжелая игра, потому что российские футболисты сильны в атаке.

«На карту поставлено многое для обеих команд. Мы сыграли четыре матча, все они были разные, от России мы ожидаем нечто иное. Мы относимся с огромным уважением к россиянам, нам предстоит тяжелая игра. Если вы выходите в четвертьфинал и оставляете за бортом Испанию, это о многом говорит. У соперника замечательная атака, контратаки. Нам придется навязать свой стиль игры», — цитирует Далича «Р-Спорт».