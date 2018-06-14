ФК «Кубань» станет «Екатеринодаром»

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что футбольный клуб «Кубань» станет называться «Екатеринодар»

По словам Долуды, в следующем сезоне клуб выступит в зоне «Юг» второго российского дивизиона. «Задача, которую мы ставим перед клубом, — это выйти по итогам первенства страны в первый дивизион — Футбольную национальную лигу. Тайны в случившемся с "Кубанью" нет. Все прекрасно понимают, что у клуба накопились сумасшедшие долги. Они тянут его вниз», — сказал Долуда. Он отметил, что уже есть инвесторы, которые готовы финансировать клуб, вкладывая в него серьезные деньги, пишет «Российская газета».

С 5 по 14 июня Юга.ру проводили опрос своих читателей о том, как следует переименовать ФК «Кубань». В нем приняли участие 2,4 тыс. человек. По результатам опроса с 24,6% голосов победил как раз «Екатеринодар», правда, с твердым знаком на конце. Ему уступают набравшие также более 20% голосов «К-1928» и «Живая Кубань» (так клуб все равно нельзя называть, поскольку запрещено использовать слово «Кубань», прежнее название команды). На последнем месте — «Урожай», спортивное общество, которое и дало краснодарскому «Динамо», «Нефтянику», а потом и «Спартаку», название Урожай и желто-зеленые цвета.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В июне вице-губернатор Краснодарском края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.

В мае прошлого года гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал клубу проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах.