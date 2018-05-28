«Армавир» вышел в ФНЛ. «Машук-КМВ» не пустил «Афипс» в первый дивизион

Краснодарский край, Ставропольский край

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27 мая состоялись матчи заключительного тура первенства Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг»

В финальном поединке «Армавир» разгромил «Краснодар-2» и довел серию без поражений до 28 матчей. В это же время «Афипс» сыграл в Пятигорске вничью с «Машуком-КМВ» (0:0).

Таким образом, команда из станицы Северской уступила первое место «лисам», отстав на одно очко в турнирной таблице ПФЛ, а «Армавир» обеспечил себе право выступить в сезоне-2018/19 в первенстве Футбольной национальной лиги. Бронзовым призером ПФЛ стала «Чайка» из села Песчанокопского.

Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Афипс» в случае победы в чемпионате может слиться с «Кубанью» и переименоваться в «Екатеринодар».

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