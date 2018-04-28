Министра спорта Краснодарского края Чернову задержали по делу о махинациях в ФК «Кубань» — «Ъ»

В Краснодаре ночью 28 апреля министра спорта Кубани Людмилу Чернову доставили в изолятор временного содержания

Накануне ряд СМИ сообщил, что Чернову заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет футбольного клуба «Кубань», эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. По закону, деньги могли быть выделены только некоммерческим организациям, а «Кубань» на тот момент являлась компанией с формой собственности ООО.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении главы минспорта возбудили уголовное по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий), в доме чиновницы прошли обыски.

В апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление о банкротстве ФК «Кубань» со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В июне прошлого года вице-губернатор Андрей Коробка заявил, что общая сумма долгов «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей.

В конце марта 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела о хищении средств в ФК и обысках в офисе и у руководителей клуба. Финансовый директор Владислав Белецкий был арестован на два месяца по подозрению в присвоении 40 млн рублей, которые он провел через фирмы-однодневки и обналичил.

Как сообщали Юга.ру, Людмила Чернова заняла пост министра физической культуры и спорта Краснодарского края в июле 2012 года. В прошлом легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-1980, трехкратная чемпионка СССР, победительница Кубка Европы.