«Анжи» обыграл «Енисей» в стыковом матче, но покинул РФПЛ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 20 мая сыграл с красноярским «Енисеем» второй стыковой матч российской премьер-лиги

Игра прошла в Каспийске на «Анжи-Арене» и завершилась со счетом 4:3.

В составе махачкалинцев голами отличились Квадво Поку (47) и Амур Калмыков (73), дубль на счету Владимира Полуяхтова (74 и 93). У «Енисея» забили Марко Обрадович (15), Максим Семакин (17) и Сердер Сердеров (84).

Как сообщали Юга.ру, в первом переходном матче «Анжи» потерпел разгромное поражение от команды Дмитрия Аленичева со счетом 3:0. Таким образом, дагестанцы в следующем сезоне будут играть в первенстве ФНЛ, а «Енисей» выступит в высшем дивизионе чемпионата России.

Ранее пермский «Амкар» одержал победу над «Тамбовом» во втором стыковом матче и сохранил право выступать в премьер-лиге, передает RT.