«Тосно» выиграл Кубок России по футболу

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Ленинградский футбольный клуб «Тосно» и курский «Авангард» 9 мая провели финальный матч Кубка России сезона-2017/18

Игра прошла на «Волгоград Арене» и завершилась победой «Тосно» — 2:1.

Счет на 11-й минуте открыл полузащитник ленинградцев Алексей Скворцов. Через 5 минут игрок курской команды забил ответный гол. На 80-й минуте Резиуан Мирзов протолкнул мяч в ворота Александра Кобзева и обеспечил победу «Тосно».

За поединком с трибун новой «Волгоград Арены» наблюдали 40 тыс. 373 болельщика, передает RT. Летом стадион вместимостью 45 тыс. 15 мест примет матчи чемпионата мира по футболу. 

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщали Юга.ру, в финале Кубка России прошлого сезона «Локомотив» одержал победу над «Уралом». Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт».

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