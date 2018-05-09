«Тосно» выиграл Кубок России по футболу

Ленинградский футбольный клуб «Тосно» и курский «Авангард» 9 мая провели финальный матч Кубка России сезона-2017/18

Игра прошла на «Волгоград Арене» и завершилась победой «Тосно» — 2:1. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник ленинградцев Алексей Скворцов. Через 5 минут игрок курской команды забил ответный гол. На 80-й минуте Резиуан Мирзов протолкнул мяч в ворота Александра Кобзева и обеспечил победу «Тосно».

За поединком с трибун новой «Волгоград Арены» наблюдали 40 тыс. 373 болельщика, передает RT. Летом стадион вместимостью 45 тыс. 15 мест примет матчи чемпионата мира по футболу.