Вместо выигравшего Кубок России «Тосно» в Лиге Европы выступит другой клуб РФПЛ

Врио президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что ленинградский «Тосно» не сможет выступить в Лиге Европы, несмотря на победу в Кубке России

Как сообщали Юга.ру, накануне «Тосно» обыграл курский «Авангард» и стал обладателем Кубка страны, дающего прямую путевку в еврокубковый турнир. Однако глава РФС заявил, что шансов на выступление ленинградского клуба нет, так как «Тосно» нарушил срок подачи документов в УЕФА и не сможет пройти процедуру лицензирования из-за своего финансового состояния, передает ТАСС.

Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что клуб готов пройти лицензирование УЕФА, передает RT.

«Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку», — объяснил Матюшенко.

Александр Алаев заявил, что в квалификационный раунд Лиги Европы попадет команда, которая займет шестое место в чемпионате России.

«Все команды сдвигаются, с четвертого места клуб попадает в групповой этап этого турнира», — уточнил врио главы РФС.