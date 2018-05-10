Вместо выигравшего Кубок России «Тосно» в Лиге Европы выступит другой клуб РФПЛ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Врио президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что ленинградский «Тосно» не сможет выступить в Лиге Европы, несмотря на победу в Кубке России

Как сообщали Юга.ру, накануне «Тосно» обыграл курский «Авангард» и стал обладателем Кубка страны, дающего прямую путевку в еврокубковый турнир. Однако глава РФС заявил, что шансов на выступление ленинградского клуба нет, так как «Тосно» нарушил срок подачи документов в УЕФА и не сможет пройти процедуру лицензирования из-за своего финансового состояния, передает ТАСС.

Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что клуб готов пройти лицензирование УЕФА, передает RT.

«Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку», — объяснил Матюшенко.

Александр Алаев заявил, что в квалификационный раунд Лиги Европы попадет команда, которая займет шестое место в чемпионате России.

«Все команды сдвигаются, с четвертого места клуб попадает в групповой этап этого турнира», — уточнил врио главы РФС.

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На групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19 выступит клуб, который финиширует в РФПЛ четвертым. Команды, занявшие пятое и шестое места, попадут в квалификацию турнира с третьего и второго раундов соответственно.

За тур до конца чемпионата России шестую строчку занимает «Уфа», набравшая 40 очков. На одно очко меньше у «Арсенала», «Ахмат» отстает на два очка, «Урал», «Динамо» и «Рубин» — на три.

Все заключительные матчи российской премьер-лиги состоятся 13 мая в 14:00.
ЦСКА — «Анжи»
«Арсенал» — «Локомотив»
«Зенит» — «СКА-Хабаровск»
«Краснодар» — «Рубин»
«Уфа» — «Тосно»
«Спартак» — «Динамо»
«Ростов» — «Урал»
«Амкар» — «Ахмат»

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