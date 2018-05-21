Смолов о назначении Мусаева: Не стоит идти вразрез с мнением Галицкого или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов поделился своим отношением к назначению Мурада Мусаева главным тренером команды

Как сообщали Юга.ру, 2 апреля руководство ФК «Краснодар» уволило Игоря Шалимова с поста главного тренера. В этот же день президент клуба Сергей Галицкий объявил о том, что команду возглавит 34-летний наставник молодежки «быков» Мурад Мусаев, который работает в системе «Краснодара» семь лет и пока не имеет лицензии, позволяющей тренировать команду РФПЛ.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Федор Смолов рассказал, как воспринял назначение Мусаева.

«На второй день сказал ему: "Можете рассчитывать на мою поддержку. Обращайтесь в любой момент. Чем могу — помогу". Да, прежде он не работал с первой командой, но если оказался там — значит, есть потенциал, который увидел человек, поднявший футбол в Краснодаре на высочайший уровень. Его решение заслуживает как минимум уважения. Отсюда вывод: не стоит идти вразрез с мнением президента клуба или пытаться самоутвердиться за счет молодого тренера», — заявил форвард.