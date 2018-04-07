«Краснодар» одержал победу над «Зенитом»

Футбольный клуб «Краснодар» 7 апреля провел матч 25-го тура россифской премьер-лиги против «Зенита»

Игра прошла на арене «Санкт-Петербург» и завершилась победой гостей — 1:2.

На 22-й минуте полузащитник «быков» Олег Шатов забил гол в ворота своей бывшей команды. На 33-й минуте Александр Ерохин сравнял счет. На 88-й минуте Виктор Классон вновь вывел «быков» вперед и установил окончательный счет поединка.

Эта игра стала для краснодарцев первой под руководством Мурада Мусаева, который сменил Игоря Шалимова на посту главного тренера.

С трибун стадиона «Санкт-Петербург» за поединком наблюдали 47 тыс. 306 болельщиков. Прямую трансляцию игры показывали в амфитеатре парка у стадиона ФК «Краснодар».

Следующий матч черно-зеленые проведут 14 апреля на своем поле, соперником станет тульский «Арсенал».