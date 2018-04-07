«Краснодар» одержал победу над «Зенитом»
Футбольный клуб «Краснодар» 7 апреля провел матч 25-го тура россифской премьер-лиги против «Зенита»
Игра прошла на арене «Санкт-Петербург» и завершилась победой гостей — 1:2.
На 22-й минуте полузащитник «быков» Олег Шатов забил гол в ворота своей бывшей команды. На 33-й минуте Александр Ерохин сравнял счет. На 88-й минуте Виктор Классон вновь вывел «быков» вперед и установил окончательный счет поединка.
Эта игра стала для краснодарцев первой под руководством Мурада Мусаева, который сменил Игоря Шалимова на посту главного тренера.
С трибун стадиона «Санкт-Петербург» за поединком наблюдали 47 тыс. 306 болельщиков. Прямую трансляцию игры показывали в амфитеатре парка у стадиона ФК «Краснодар».
Следующий матч черно-зеленые проведут 14 апреля на своем поле, соперником станет тульский «Арсенал».
Однажды в парке @FCKrasnodar pic.twitter.com/0QjN1mb4Us— Арам Фундукян (@fundukyan) April 7, 2018
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