Форвард «Краснодара» Смолов: Галицкого в ярости видел дважды

Футболист «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о том, что владелец клуба Сергей Галицкий редко позволяет себе говорить с игроками на повышенных тонах

В интервью «Спорт-Экспрессу» Смолов рассказал, что дважды видел в ярости президента «Краснодара». «Как-то еще на старом стадионе еле-еле ушли от поражения с "Кубанью". Играли ужасно, но в компенсированное время сравняли счет. Позже принимали дома "Оренбург", я тот матч пропускал из-за травмы. К 11-й минуте вели 2:0, а в итоге — 3:3. Галицкий был страшно зол. Разговаривал на повышенных тонах», — признался форвард.

На просьбу журналиста привести случай, иллюстрирующий, что Сергей Галицкий — очень теплый человек, Смолов сказал, что иных примеров у него нет. «С первого дня в "Краснодаре" почувствовал, с каким уважением он относится к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных», — отметил спортсмен.