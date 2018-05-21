Форвард «Краснодара» Смолов: Галицкого в ярости видел дважды
Футболист «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о том, что владелец клуба Сергей Галицкий редко позволяет себе говорить с игроками на повышенных тонах
В интервью «Спорт-Экспрессу» Смолов рассказал, что дважды видел в ярости президента «Краснодара».
«Как-то еще на старом стадионе еле-еле ушли от поражения с "Кубанью". Играли ужасно, но в компенсированное время сравняли счет. Позже принимали дома "Оренбург", я тот матч пропускал из-за травмы. К 11-й минуте вели 2:0, а в итоге — 3:3. Галицкий был страшно зол. Разговаривал на повышенных тонах», — признался форвард.
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На просьбу журналиста привести случай, иллюстрирующий, что Сергей Галицкий — очень теплый человек, Смолов сказал, что иных примеров у него нет.
«С первого дня в "Краснодаре" почувствовал, с каким уважением он относится к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных», — отметил спортсмен.
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Нападающий добавил, что у них с Галицким есть четкая договоренность о его переходе в другой клуб, при этом условия не прописаны в контракте.
«В этом нет необходимости. Сергей Николаевич — человек слова, не обманывает», — заявил Смолов.
Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно, что Федор Смолов третий год подряд стал лучшим футболистом сезона по версии игроков российской премьер-лиги.
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