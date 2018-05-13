«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» и обеспечил себе выход в Лигу Европы

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» 13 мая провел на своем поле матч заключительного, 30-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина»

Игра завершилась вничью — 1:1.

На 56-й минуте Павел Мамаев забил гол с передачи Смолова. За 3 минуты до конца основного времени Сердар Азмун сравнял счет и увел «Рубин» от поражения.

По итогам сезона-2017/18 чемпионата России «быки» набрали 54 очка и с четвертого места обеспечили себе путевку в Лигу Европы.

Игра прошла при аншлаге: на трибунах собралось 34 тыс. 55 болельщиков. 

Этот матч стал последним для капитана «быков» Андреаса Гранквиста и полузащитника Жоаозиньо, которые по окончании сезона покинут команду. Перед игрой на поле стадиона выстригли футболки с их номерами, а болельщики подготовили перфоманс в их честь.

Как сообщали Юга.ру, накануне молодежка «Краснодара» разгромила «Рубин» и впервые в своей истории стала победителем первенства России.

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