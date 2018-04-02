Галицкий: «Краснодар» возглавит тренер молодежной команды Мурад Мусаев

Краснодарский край

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Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий объявил о том, что клуб в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев

«Все просто. Мы полагаемся на свою академию, — заявил Галицкий в эфире «816 шоу» на телеканале «Наш футбол». — Команду в следующем сезоне возглавит Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба».

Он пояснил, что так как у Мусаева пока что нет соответствующей квалификации, официально пост главного тренера будет занимать назначенный на эту должность в качестве исполняющего обязанности Олег Фоменко. Для Мусаева оставшиеся шесть матчей будут ознакомительными, потом он будет принимать участие в селекции и проведет предсезонку.

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Под руководством 35-летнего Мусаева молодежка «Краснодара» после 24-х туров единолично возглавляет таблицу Первенства России среди молодежных команд. Он тренирует уже 12 лет, из них 7 лет — в системе «Краснодара». 

«Мы должны доверять российским тренерам, когда чувствуем, что они подошли», — подчеркнул Галицкий.

Как сообщали Юга.ру, об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодар» объявил 2 апреля. Он сменил на этом посту Олега Кононова в октябре 2016 года. Под его руководством «Краснодар» провел 66 официальных матчей, 30 из них завершились победой, 19 — вничью и 17 — поражением.

В сезоне-2017/18 РФПЛ за шесть туров до конца игрового года черно-зеленые опустились на пятое место, в 24-м туре сыграв вничью с аутсайдером чемпионата махачкалинским «Анжи».

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