Галицкий: «Краснодар» возглавит тренер молодежной команды Мурад Мусаев

Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий объявил о том, что клуб в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев

«Все просто. Мы полагаемся на свою академию, — заявил Галицкий в эфире «816 шоу» на телеканале «Наш футбол». — Команду в следующем сезоне возглавит Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба». Он пояснил, что так как у Мусаева пока что нет соответствующей квалификации, официально пост главного тренера будет занимать назначенный на эту должность в качестве исполняющего обязанности Олег Фоменко. Для Мусаева оставшиеся шесть матчей будут ознакомительными, потом он будет принимать участие в селекции и проведет предсезонку.