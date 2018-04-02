«Для меня это серьезный удар». Шалимов объяснил свое увольнение из ФК «Краснодар»

Игорь Шалимов рассказал о причинах отставки с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар»

В интервью «Спорт-Экспрессу» Игорь Шалимов сообщил, что сегодня встретился с гендиректором «Краснодара» Владимиром Хашигом, который объявил о решении расстаться и объяснил это тем, что команда не прогрессирует.

Шалимов отметил, что накануне команда потерпела поражение в важной встрече: несмотря на то, что игра с «Анжи» завершилась вничью, это воспринялось как проигрыш.

«После матча настроение было просто убитым», — поделился тренер.

Специалист рассказал, что его могли отправить в отставку еще прошлой осенью, когда «быки» потерпели четыре неудачи подряд в чемпионате России. До нового года «Краснодару» было позволено проиграть лидерам премьер-лиги — «Локомотиву» и «Спартаку», но в весенней части сезона горожане проиграли «Уфе» и сыграли вничью с «Динамо» и «Анжи».

Бывший главный тренер ответил на вопрос, как он воспринял формулировку «отправлен в отставку».

«Мне она по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой "по обоюдному согласию" — это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство "Краснодара". Думаю, попроси я поменять формулировку — пошли бы навстречу. Но уйти самому — признать, что не справляюсь. Это трусость. А "по соглашению сторон" — позорище. Для меня важно уйти на правде», — сказал Шалимов.