Мусаева оштрафовали за поведение в дебютном матче на посту главного тренера «Краснодара»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц 11 апреля рассказал о решениях комиссии по итогам 25-го тура чемпионата России

После матча между «Зенитом» и «Краснодаром» главный тренер «быков» Мурад Мусаев получил штраф 10 тыс. рублей за выход из технической зоны и еще 20 тыс. рублей клуб заплатит за то, что наставник команды выбежал на поле.

Кроме того, «Зенит» оштрафован на 10 тыс. рублей за дымовую шашку, передает «Чемпионат».