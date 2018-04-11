Мусаева оштрафовали за поведение в дебютном матче на посту главного тренера «Краснодара»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц 11 апреля рассказал о решениях комиссии по итогам 25-го тура чемпионата России
После матча между «Зенитом» и «Краснодаром» главный тренер «быков» Мурад Мусаев получил штраф 10 тыс. рублей за выход из технической зоны и еще 20 тыс. рублей клуб заплатит за то, что наставник команды выбежал на поле.
Кроме того, «Зенит» оштрафован на 10 тыс. рублей за дымовую шашку, передает «Чемпионат».
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Как сообщали Юга.ру, главного тренера молодежки «Краснодара» Мурада Мусаева назначили и.о. наставника основной команды 2 апреля, после того как руководство клуба уволило Игоря Шалимова.
Дебютный для Мусaева матч с «Зенитом» завершился победой черно-зеленых.
Позже Шалимов заявил, что не был удивлен решением руководства «Краснодара» назначить Мусаева главным тренером основы. Экс-наставник добавил, что ему было бы обидно, если бы клуб выбрал опытного специалиста.
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