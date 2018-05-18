Мусаев: Главным тренером «Краснодара» в сезоне 2018/19 формально будет Фоменко
Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что еще не получил тренерскую лицензию Pro и формально наставником команды в следующем сезоне будет значиться Олег Фоменко
Об этом Мусаев сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Моя должность — старший тренер. Пока в заявке могу числиться только так», — сказал он.
Мусаев сообщил, что в конце мая начинает учебу в Академии тренерского мастерства в Москве, где будет получать лицензию А.
«Pro — это следующий этап. Сейчас у меня лицензия В. Сразу через ступеньку перескочить невозможно», — пояснил Мусаев.
Как сообщали Юга.ру, Мурад Мусаев был назначен главным тренером «Краснодара» в начале апреля, после того, как клуб объявил об отставке Игоря Шалимова с этого поста. Но так как у Мусаева, ранее тренировавшего молодежку клуба, пока нет соответствующей квалификации, официально пост главного тренера занял назначенный на эту должность в качестве исполняющего обязанности Олег Фоменко.
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