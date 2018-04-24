Кадыров: При блокировке Telegram будем искать новую площадку для общения

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда о блокировке месседжера Telegram

«Для спецслужб не нужны ключи. Для них это не проблема. Человек придумал Telegram, значит, можно и ключ подобрать», — сказал Кадыров.

Он отметил, что в Telegram он общается с жителями.

«У меня "ВКонтакте" есть, еще что-то. Обычно соцсети ведут пресс-службы, представители. А я всегда сам. Я привык к этому. Захожу в новости, читаю, у меня с этого начинается рабочий день. Я половину работы как будто потеряю. Мне нужно общение, это самое лучшее, — пояснил глава республики.

Он отметил, что при блокировке месседжера придется искать другую площадку.

«Если Telegram заблокируют, будем искать другую площадку. Я считаю, нельзя так блокировать мессенджер. Это Запад обычно играет таким образом, мы должны быть выше этого. Но, если принято такое решение, значит, поддержим», — цитирует Кадырова Znak.