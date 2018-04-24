Кадыров: При блокировке Telegram будем искать новую площадку для общения
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда о блокировке месседжера Telegram
«Для спецслужб не нужны ключи. Для них это не проблема. Человек придумал Telegram, значит, можно и ключ подобрать», — сказал Кадыров.
Он отметил, что в Telegram он общается с жителями.
«У меня "ВКонтакте" есть, еще что-то. Обычно соцсети ведут пресс-службы, представители. А я всегда сам. Я привык к этому. Захожу в новости, читаю, у меня с этого начинается рабочий день. Я половину работы как будто потеряю. Мне нужно общение, это самое лучшее, — пояснил глава республики.
Он отметил, что при блокировке месседжера придется искать другую площадку.
«Если Telegram заблокируют, будем искать другую площадку. Я считаю, нельзя так блокировать мессенджер. Это Запад обычно играет таким образом, мы должны быть выше этого. Но, если принято такое решение, значит, поддержим», — цитирует Кадырова Znak.
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Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, руководство которого отказалось предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно. Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается». Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.
Рамзан Кадыров ведет свой телеграм-канал с мая 2017 года. Ранее он лишился аккаунтов в Instagram и Facebook, где у него было более 4 млн подписчиков, — их заблокировали в конце декабря, так как Кадыров числился в списке граждан, на которых распространяются санкции США.
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