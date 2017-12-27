Facebook прокомментировал блокировку аккаунтов Кадырова

Представители Facebook объяснили, почему заблокированы аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова

В социальной сети подтвердили, что страница Кадырова заблокирована. По их данным, «аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США».

«В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — рассказали в соцсети «Ведомостям».

Как сообщали Юга.ру, Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского» 20 декабря из-за того, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».

Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 декабря. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, организованная Госдепом. Кадыров, комментируя блокировку, заявил, что сам собирался покинуть Instagram. По его словам, он писал в службу поддержки, но ему не ответили.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова политикой закрытия ртов, а глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что это яркий пример двойных стандартов США. Он отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что «интернет не вне политики». По словам министра, правовую оценку произошедшему должны дать Минюст и прокуратура.