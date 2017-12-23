Instagram заблокировал аккаунт Рамзана Кадырова

Из социальной сети Instagram исчез аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова

При переходе по адресу страницы Кадырова в Instagram сообщается, что страница недоступна — либо ссылка недействительна, либо страница удалена. При этом аккаунт Кадырова на английском языке работает.

Также доступен Telegram-канал главы Чечни. Комментариев о блокировке страницы в Instagram от Кадырова или соцсети не поступало.

Как сообщали Юга.ру, США внесли Кадырова в санкционный список в рамках «закона Магнитского». В пояснении говорится, что это произошло, так как «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу». Кроме него в список попал Аюб Катаев — начальник РОВД Аргуна, который якобы имеет отношение к пыткам геев в «секретной тюрьме».