Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенной в РФ информации

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Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org и t.me в реестр запрещенной к распространению в РФ информации

В ведомстве сообщили, что основание для внесения сайтов в реестр появилось 11 апреля 2018 года. При этом отмечается, что к сайтам «доступ не ограничивается».

При этом сервис telegram.org пока не внесен в реестр запрещенной информации.

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.

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