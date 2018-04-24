Василий Уткин сравнил футболистов «Ахмата» с овцами. И готов извиниться
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» и сравнил чеченских футболистов с баранами
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23 апреля Уткин опубликовал в своем аккаунте в инстаграме фото черной собаки в стаде овец и подписал пост: «Угловой. Штрафная Ахмата. Зе Луиш». Это вызвало в комментариях активную реакцию от чеченцев, которые потребовали извинений.
После этого комментатор переписал отредактировал публикацию: «Угловой. Штрафная соперника. Зе Луиш. P.S. Текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле». Через некоторое время он удалил пост.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Василий Уткин сказал, что не хотел никого обидеть.
«Я изменил текст, потому что я убедился в том, что на него обиделась группа людей, а я совершенно не собирался никого обижать. Поэтому я изменил текст в целях сохранения самого ценного, что есть на земле — взаимопонимания. Я спросил, за что мне нужно извиниться, но мне никто этого не объяснил. Но если объяснят, я с таким удовольствием всегда извиняюсь. Никаких проблем не вижу», — сказал журналист.
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Как сообщали Юга.ру, матч 27-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» завершился победой гостей — 1:3. В начале второго тайма грозненцы довели счет до разгромного, однако на 86-й минуте Луис Адриано отыграл один мяч.
Практика публичных извинений существует в нескольких республиках Северного Кавказа. С 2015 года несколько десятков случаев публичных извинений были обращены к Рамзану Кадырову или к чеченским властям: например, перед главой Чечни извинялись за жалобы президенту России Владимиру Путину и за видео об угрозах силовиков из полка Кадырова.
В июле 2017 года избили и заставили извиниться мужчин, которые оскорбили главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.
В декабре в шоу Comedy Woman показали номер, где одна из актрис сыграла девушку-эскортницу из Ингушетии, после чего в адрес участниц и руководства программы последовали угрозы. Телеканал ТНТ и руководство Comedy Club Production извинились.
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