Василий Уткин сравнил футболистов «Ахмата» с овцами. И готов извиниться

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» и сравнил чеченских футболистов с баранами

23 апреля Уткин опубликовал в своем аккаунте в инстаграме фото черной собаки в стаде овец и подписал пост: «Угловой. Штрафная Ахмата. Зе Луиш». Это вызвало в комментариях активную реакцию от чеченцев, которые потребовали извинений. После этого комментатор переписал отредактировал публикацию: «Угловой. Штрафная соперника. Зе Луиш. P.S. Текст изменен ради самого ценного, что есть на Земле». Через некоторое время он удалил пост.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Василий Уткин сказал, что не хотел никого обидеть. «Я изменил текст, потому что я убедился в том, что на него обиделась группа людей, а я совершенно не собирался никого обижать. Поэтому я изменил текст в целях сохранения самого ценного, что есть на земле — взаимопонимания. Я спросил, за что мне нужно извиниться, но мне никто этого не объяснил. Но если объяснят, я с таким удовольствием всегда извиняюсь. Никаких проблем не вижу», — сказал журналист.

Как сообщали Юга.ру, матч 27-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» завершился победой гостей — 1:3. В начале второго тайма грозненцы довели счет до разгромного, однако на 86-й минуте Луис Адриано отыграл один мяч.

Практика публичных извинений существует в нескольких республиках Северного Кавказа. С 2015 года несколько десятков случаев публичных извинений были обращены к Рамзану Кадырову или к чеченским властям: например, перед главой Чечни извинялись за жалобы президенту России Владимиру Путину и за видео об угрозах силовиков из полка Кадырова. В июле 2017 года избили и заставили извиниться мужчин, которые оскорбили главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.