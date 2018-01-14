Блогер Поперечный снял пародию на Кадырова и Деда Мороза. В Чечне автора видео назвали клоуном-мечтателем и ослом-недоумком

Видеоблогер Данила Поперечный опубликовал на своем канале в YouTube пародию о том, что Дед Мороз назначил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова помощником по добрым делам

Перед началом клипа появляется надпись, в которой говорится: «Видеоролик не направлен на оскорбление чьих-то чувств или разжигание чего-либо. Он является сугубо лично юмористическим, и его не следует воспринимать иначе, ведь он задуман именно так». По сюжету Рамзан Кадыров приехал в Великий Устюг к Деду Морозу, чтобы попроситься на его предприятие. Дедушка ответил, что у него нет вакансий, на что Кадыров возмутился, но в итоге предложил стать помощником по добрым делам, взамен на что глава Чечни будет регулярно получать подарки вроде оружия, «но лучше деньгами». Видео заканчивается обещанием Рамзана Кадырова открыть в Великом Устюге бургерную Тимати Black Star Burger «в честь успешного завершения сделки».

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Напомним, в сентября в Грозном начала работать бургерная Black Star Burger, на открытии которой мясо жарили Рамзан Кадыров и Тимати.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал, что у него сложилось двоякое представление о «жутко непрофессионально сварганенном перформансе». «Либо это клоун-мечтатель, который хотел, как он думал, остро пошутить, но тупо осрамился, либо осел-недоумок, который решил через свое нарочитое "самовыражение" построиться в печальные ряды тех, кого якобы "заставили извиниться". Жаль, несмотря на титанические старания, этот незадачливый бедолага так и останется незамеченным для Рамзана Кадырова», — написал в своем инстаграме Умаров. Он добавил, что Поперечному больше подошла бы роль «обезумевшего от одиночества, голода и скуки Робинзона Крузо».