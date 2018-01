Блогер Поперечный снял пародию на Кадырова и Деда Мороза. В Чечне автора видео назвали клоуном-мечтателем и ослом-недоумком

Просмотрел этот странный ролик и, честно говоря, не понял что это было... Тут у меня сложилось двоякое представление об этом жутко непрофессионально сварганенном "перфомансе". Либо это клоун - мечтатель, который хотел, как он думал, остро пошутить, но тупо осрамился, либо осел - недоумок, который решил через свое нарочитое "самовыражение" построиться в печальные ряды тех, кого якобы "заставили извиниться"... Жаль, что несмотря на титанические старания этот незадачливый бедолага так и останется незамеченным для Рамзана Кадырова... Я думаю, что ему больше подходит роль обезумевшего от одиночества, голода и скуки Робинзона Крузо)))

A post shared by Умаров Джамбулат Вахидович. (@djambox) on Jan 14, 2018 at 11:48am PST