«Ахмат» обыграл «Спартак» в Москве

Футболисты «Ахмата» одержали победу над «Спартаком» в матче 27-го тура РФПЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет на 11-й минуте открыл нападающий грозненцев Магомед Митришев. На 23-й минуте отметился полузащитник гостей Исмаэл Силва. В начале второй половины игры «Ахмат» сделал счет крупным — на 50-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Бернад Бериша.

Красно-белым удалось отыграть один мяч на 86-й минуте, автором гола стал Луис Адриано.

По результатам встречи «Ахмат», набрав 34 очка, обогнал «Динамо» и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Спартак» с 50-ю очками остался на третьем месте.

В следующем туре «Ахмат» 30 апреля сыграет дома с «Уралом».