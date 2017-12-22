Чеченский министр назвал Артемия Лебедева трусом, пустышкой и ничтожеством после письма «горному брату»

В правительстве Чечни прокомментировал письмо дизайнера Артемия Лебедева к «горному брату»

20 декабря Лебедев в блоге опубликовал послание некоему «горному брату», не называя имени адресата. В письме дизайнер осудил практику принудительных публичных извинений.

«Ты придумал новую традицию — заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру... Ты сильный и дерзкий, тебя все боятся. Но поверь — все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились. И все, кто смотрели эти извинения, они в них тоже не верят», — написал Лебедев.

Журналист «Дождя» попросил министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова прокомментировать это письмо, отметив, что на протяжении этого года слышал публичные извинения перед Рамзаном Кадыровым. Министр пришел к выводу, что это письмо — попытка попиариться на имени Кадырова. Ни имени Кадырова, ни других имен в посте нет.

«Артемий — пустышка. В своем дешевом посте он признается, что он ноль, что он трус. Но не стоило Артемию обвинять в трусости тех, кто действительно осознал свои ошибки, кто действительно извинялся. Это левая попытка попиариться на имени Кадырова. Зачем мы сейчас будем говорить о клоунах, которые пытаются показать свое гнилое нутро? Пусть он утрется и сидит там у себя. Почему он Кадырова называет лесным братом? Он что, по лесам с ним ходил, террористов уничтожал? Про паяльник говорит и свою пятую точку. Человек заранее говорит, что извинился бы. Артемий Лебедев, ты трус, ты ничтожество, ты никто», — сказал Умаров в эфире телеканала «Дождь».

Как писали Юга.ру, практика публичных извинений существует в нескольких республиках Северного Кавказа. С 2015 года несколько десятков случаев публичных извинений обращены лично к Рамзану Кадырову или к чеченским властям: например, перед главой Чечни извинялись за жалобы президенту России Владимиру Путину и за видео об угрозах силовиков из полка Кадырова.

В июле избили и заставили извиниться мужчин, оскорбивших главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.