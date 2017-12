Гендиректор Comedy Club Production извинился за неудачный номер про ингушскую эскортницу

Генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин в ходе встречи с Постпредом РИ в Москве Алиханом Цечоевым @alihan_i_tsechoev принес публичные извинения за выход в эфире шоу Comedy Woman номера, в котором некорректно высказывались об ингушских женщинах. «Я, генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин, хочу выразить глубокие извинения в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность, недоработка на выпуске эфира, мы это признаем», - сказал Левин. Гендиректор Comedy Club Production заверил Алихана Цечоева, что на телеканале будет усилен контроль выпуска материалов, чтобы подобный инцидент не повторился. #Евкуров #ГлаваРИ#ГеройРоссии #Герой#Лидер#ГеройРФ#Россия#Ингушетия#Москва#Магас#Назрань#Постпред#ПостпредРИ #Зампред#Цечоев

