Гендиректор Comedy Club Production извинился за неудачный номер про ингушскую эскортницу
В шоу Comedy Woman показали номер, где одна из актрис сыграла девушку-эскортницу из Ингушетии. Жители и уроженцы республики посчитали это оскорбительным, в адрес участниц и руководства шоу последовали угрозы
По сюжету, хозяйка эскорт-агентства (Екатерина Скулкина) ругает сотрудницу, которая разговаривает с сильным кавказским акцентом. Она поручает девушке сопроводить на церемонию Тимура Родригеза, та выругалась. «Ты думаешь, я 25 лет в этом бизнесе и не знаю ингушских проклятий что ли? Сама у меня будешь потом камни жрать по праздникам», — заявила хозяйка агентства.
Пользователи соцсетей отреагировали на ролик негативно, заявили об оскорблении, некоторые обратились к участницам шоу с угрозами.
10 ноября компания Comedy Club Production, занимающаяся производством шоу, извинилась за номер.
«От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей, руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию. Также хотим отметить, что Екатерина Скулкина — актриса, которая лишь исполняет созданную для нее авторской группой роль, а сама компания Comedy Club Production является многонациональной и уважительно относится ко всем своим зрителям вне зависимости от их расы, национальности и вероисповедания», — говорится в заявлении.
После этой публикации в соцсетях постпредства Ингушетии в Москве появился призыв к соотечественникам «не призывать к агрессии и не накалять обстановку».
«Авторы шоу посчитали, что данная сцена покажется зрителям смешной, однако не задумались о том, к каким последствиям это может привести. Тем не менее мы не должны таить злобу в наших сердцах. Наша задача — объяснить людям, что они не правы, но не опускаться до агрессии», — заявили в постпредстве.
11 ноября постпредство посетил гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин. Он встретился с постпредом Алиханом Цечоевым и еще раз принес публичные извинения.
«Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность, недоработка на выпуске эфира, мы это признаем», — сказал Левин.
Генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин в ходе встречи с Постпредом РИ в Москве Алиханом Цечоевым @alihan_i_tsechoev принес публичные извинения за выход в эфире шоу Comedy Woman номера, в котором некорректно высказывались об ингушских женщинах. «Я, генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин, хочу выразить глубокие извинения в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность, недоработка на выпуске эфира, мы это признаем», - сказал Левин. Гендиректор Comedy Club Production заверил Алихана Цечоева, что на телеканале будет усилен контроль выпуска материалов, чтобы подобный инцидент не повторился. #Евкуров #ГлаваРИ#ГеройРоссии #Герой#Лидер#ГеройРФ#Россия#Ингушетия#Москва#Магас#Назрань#Постпред#ПостпредРИ #Зампред#Цечоев
В свою очередь Цечоев сообщил, что об инциденте с номером было доложено главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.
«Для кавказского народа честь женщины — самое главное, что есть, поэтому номер в эфире Comedy Woman задел наших соотечественников», — отметил постпред.
Сама Екатерина Скулкина также заявила о том, что она «приносит свои личные извинения ингушскому народу».
«Я точно не хотела никого обидеть и задеть чьи-то чувства. Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом. Видео номера, которое стало "яблоком раздора", было удалено из всех интернет-ресурсов. Если оно и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей», — написала Скулкина в своем инстаграме.
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