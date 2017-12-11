Гендиректор Comedy Club Production извинился за неудачный номер про ингушскую эскортницу

В шоу Comedy Woman показали номер, где одна из актрис сыграла девушку-эскортницу из Ингушетии. Жители и уроженцы республики посчитали это оскорбительным, в адрес участниц и руководства шоу последовали угрозы

По сюжету, хозяйка эскорт-агентства (Екатерина Скулкина) ругает сотрудницу, которая разговаривает с сильным кавказским акцентом. Она поручает девушке сопроводить на церемонию Тимура Родригеза, та выругалась. «Ты думаешь, я 25 лет в этом бизнесе и не знаю ингушских проклятий что ли? Сама у меня будешь потом камни жрать по праздникам», — заявила хозяйка агентства.

Пользователи соцсетей отреагировали на ролик негативно, заявили об оскорблении, некоторые обратились к участницам шоу с угрозами.

10 ноября компания Comedy Club Production, занимающаяся производством шоу, извинилась за номер.

«От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей, руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию. Также хотим отметить, что Екатерина Скулкина — актриса, которая лишь исполняет созданную для нее авторской группой роль, а сама компания Comedy Club Production является многонациональной и уважительно относится ко всем своим зрителям вне зависимости от их расы, национальности и вероисповедания», — говорится в заявлении.

После этой публикации в соцсетях постпредства Ингушетии в Москве появился призыв к соотечественникам «не призывать к агрессии и не накалять обстановку».

«Авторы шоу посчитали, что данная сцена покажется зрителям смешной, однако не задумались о том, к каким последствиям это может привести. Тем не менее мы не должны таить злобу в наших сердцах. Наша задача — объяснить людям, что они не правы, но не опускаться до агрессии», — заявили в постпредстве.

11 ноября постпредство посетил гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин. Он встретился с постпредом Алиханом Цечоевым и еще раз принес публичные извинения.

«Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность, недоработка на выпуске эфира, мы это признаем», — сказал Левин.