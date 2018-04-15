В Краснодаре перестанет ходить троллейбус № 11

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (МУП «КТТУ») с 21 апреля закроет троллейбусный маршрут № 11, ходящий от Колхозного рынка к стадиону ФК «Краснодар»

Анализ работы троллейбуса, курсирующего между Центральным колхозным рынком и улицей Восточно-Кругликовской, показал, что он мало востребован, при этом его дублируют другие маршруты общественного транспорта.

«По троллейбусному маршруту № 11 курсирует минимальное количество единиц подвижного состава — 5 троллейбусов по будням и 3 — в выходные и праздничные дни. При этом пассажиропоток — крайне низкий», — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В часы максимальных пиковых нагрузок троллейбусы № 11 наполняются не более чем на 15%, а в межпиковое время в салоне может быть 1-5 человек. Убытки КТТУ по нерентабельному маршруту составляют более 1 млн рублей в месяц, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В КТТУ подсчитали, что альтернативные маршруты автобусов, в том числе большой вместимости, смогут обеспечить потребности горожан в перевозках по пути следования троллейбуса № 11.