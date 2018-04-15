В Краснодаре перестанет ходить троллейбус № 11
Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (МУП «КТТУ») с 21 апреля закроет троллейбусный маршрут № 11, ходящий от Колхозного рынка к стадиону ФК «Краснодар»
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Анализ работы троллейбуса, курсирующего между Центральным колхозным рынком и улицей Восточно-Кругликовской, показал, что он мало востребован, при этом его дублируют другие маршруты общественного транспорта.
«По троллейбусному маршруту № 11 курсирует минимальное количество единиц подвижного состава — 5 троллейбусов по будням и 3 — в выходные и праздничные дни. При этом пассажиропоток — крайне низкий», — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
В часы максимальных пиковых нагрузок троллейбусы № 11 наполняются не более чем на 15%, а в межпиковое время в салоне может быть 1-5 человек. Убытки КТТУ по нерентабельному маршруту составляют более 1 млн рублей в месяц, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В КТТУ подсчитали, что альтернативные маршруты автобусов, в том числе большой вместимости, смогут обеспечить потребности горожан в перевозках по пути следования троллейбуса № 11.
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Так, от остановки «ТЦ «Восточно-Кругликово» до Колхозного рынка ходят автобусы № 46 (ЦКР — поселок Плодородный) и № 45 (Ж/д вокзал Краснодар-1 — микрорайон Губернский). Кроме того, от ТЦ «Восточно-Кругликово» до остановки на улице Филатова ходят шесть автобусов — № 47, 48, 51, 58, 78 и 101А.
Как сообщали Юга.ру, с 3 февраля в Краснодаре из-за непопулярности у пассажиров перестал работать автобусный маршрут № 27, который ходил из Комсомольского микрорайона на Кооперативный рынок. По той же причине закрыли маршрутку № 13 (ул. Благоева — «Краснодар Водоканал»).
Кроме того, из-за нехватки водителей перестал ходить троллейбус № 16. В апреле стало известно, что из-за ликвидации кольца на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской изменят маршруты троллейбусов № 21 и 31.
В 2018 году мэрия города продолжит отменять маршрутки.
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