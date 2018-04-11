В Краснодаре изменят маршруты троллейбусов № 21 и 31

В Краснодаре из-за ликвидации кольца на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской планируют изменить маршруты троллейбусов № 21 и 31

Реконструкцию кольцевого пересечения проведут в рамках капремонта улицы Восточно-Кругликовской на участке от 40-летия Победы до Домбайской. В ходе работ планируется ликвидировать разворотное кольцо и троллейбусную линию.

В связи с этим маршруты № 21 и 31 временно будут ходить до пересечения улиц 40-летия Победы и Российской, где троллейбусы будут разворачиваться на кольце и направляться обратно. От этого кольца в сторону Восточно-Кругликовской будут ходить автобусы, маршруты которых частично совпадают с троллейбусными. Рассчитывается, что автобусы закроют потребность в перевозках горожан между Восточно-Кругликовским микрорайоном и центром.

Так, от ККБ № 1 на улице 1-го Мая до ККБ № 2 на Красных Партизан можно будет доехать на автобусе № 4, до торгового центра «Галерея Краснодар» — на автобусах № 3 и 11, до ж/д вокзала Краснодар-1 — на автобусе № 45, передает пресс-служба администрации города.

Изменения вступят в силу, когда начнется реконструкция кольца. Точную дату объявят дополнительно, сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Он добавил, что после завершения ремонта кольца на Черкасской и Восточно-Кругликовской проработают новую схему движения троллейбусов № 21 и 31. Например, рассматривается возможность продления линии на 1,4 км — до улицы Домбайской.

По данным КТТУ, в будни на маршрут № 21 выходит 13 троллейбусов, на маршрут № 31 — 10 троллейбусов. В выходные и праздничные дни на каждом из маршрутов курсируют по 8 машин.

Как сообщали Юга.ру, на реконструкцию улицы Восточно-Кругликовской потратят более 724 млн рублей. 11 апреля на участке от Домбайской до Черкасской начали работы по переносу и монтажу инженерных коммуникаций. Капремонт Восточно-Кругликовской планируют завершить к августу.