В Краснодаре перестанет ходить маршрутка № 27

В Краснодаре с 3 февраля прекратит работу маршрут № 27, который ходит из Комсомольского микрорайона на Кооперативный рынок

Специалисты департамент транспорта и организации дорожного движения выяснили, что 27-я почти на всем протяжении дублирует другие троллейбусные и автобусные маршруты, при этом пассажиры редко пользовались маршруткой, чтобы добраться из начальной точки в конечную.

Директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин сообщил, что маршрутку заменит другой общественный транспорт. Он заверил, что отмена этого маршрута практически не скажется на транспортном обслуживании горожан.

Обследование пассажиропотока на маршруте № 27 проводилось в течение трех месяцев в два этапа. Сначала счетчики в салонах машин определили количество пассажиров, а потом горожан опросили на конечных остановках.

Всего обследовали 563 рейса, опросили более 2 тыс. человек, 270 из которых сказали, что собирались ехать от начальной до конечной остановки, то есть в среднем за один рейс весь путь проезжает менее 1 человека.

По краевому закону, маршрут могут отменить, если количество пассажиров, следующих от начальной до конечной остановки, меньше 25%. Также анализ показал, что днем средняя наполняемость маршруток на конечных остановках не превышает 15%.

Отмечается, что самые востребованные участки маршрутки № 27 — те, на которых проходят другие виды общественного транспорта, например, троллейбус № 16, который ходит с Комсомольского микрорайона до улицы Благоева и совпадает с 27-й на 61,5%, и троллейбус № 20, следующий от ж/д вокзала Краснодар-1 до Комсомольского и дублирующий 27-ю на 78,9%.

Кроме того, трамвай № 4 проходит мимо конечных 27-й, добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в начале января в Краснодаре изменили схему движения автобусы № 8, 45 и 65, а также 44 и 121А.