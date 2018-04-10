Глава ФИФА: В России безопасно, а во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался относительно сообщений СМИ о том, что Россия не сможет обеспечить безопасность на ЧМ-2018
«Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны», — цитирует RT Инфантино.
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По словам главы ФИФА, Россия принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности на предстоящем чемпионате мира, и в стране создадут все условия для того, чтобы мундиаль мира прошел в очень спокойной обстановке.
«Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома», — заключил Джанни Инфантино.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
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Ранее организация против дискриминации в футболе решила подготовить памятку про угрозы, с которыми болельщики-гомосексуалы могут столкнуться в России. В оргкомитете ЧМ-2018 рассказали, что фанатам-геям разрешат обниматься и целоваться, но в общепринятых нормах. Британским болельщикам-геям позволят приносить радужные флаги на стадионы.
Болельщиков из Англии и Уэльса, которые собираются приехать в Россию на чемпионат мира, предупредили об опасности нападения медведей.
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Напомним, в 2016 году жители горных поселков Сочи жаловались на то, что голодные медведи ходят по дворам и убивают домашнюю птицу. В Красной Поляне звери разорили ульи на пасеках. Кроме того, в окрестностях Сочи медведь ударил туристку лапой.
В 2017 году жители Хосты жаловались на атаки енотов, в Лоо коровы перекрыли ж/д пути, в Дагомысе беспризорные лошади оккупировали детскую площадку и бродили по трассам. В ноябре жители и гости курорта несколько раз встречали крупных змей в центре Сочи. В марте 2018 года в Мацесте косуля выбежала на дорогу в черте населенного пункта.
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