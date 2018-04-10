Глава ФИФА: В России безопасно, а во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался относительно сообщений СМИ о том, что Россия не сможет обеспечить безопасность на ЧМ-2018

«Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны», — цитирует RT Инфантино.

По словам главы ФИФА, Россия принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности на предстоящем чемпионате мира, и в стране создадут все условия для того, чтобы мундиаль мира прошел в очень спокойной обстановке.

«Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома», — заключил Джанни Инфантино.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.