Как попасть на чемпионат мира по футболу. Инструкция Юга.ру

Главное спортивное событие будущего лета стартует совсем скоро. Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет на территории России. Матчи с участием лучших сборных мира соберут сотни тысяч болельщиков с разных концов света. Юга.ру расскажут, как попасть на матчи, сколько стоят билеты, и ответят на другие важные вопросы.

Почему это круто? Чемпионат мира по футболу проходит всего один раз в четыре года и летом 2018‑го впервые в истории 32 сильнейшие сборные планеты приедут в Россию. Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В Ростове-на-Дону запланированы пять игр, в Сочи пройдет шесть матчей турнира, включая четвертьфинал. Всего в течение месяца на 12 стадионах будет проведено 64поединка, так что увидеть футбол мирового уровня сможет каждый.

Когда можно купить билеты? Прямо сейчас. По итогам первого этапа продаж осенью 2017 года было получено 3,5 млн заявок, 742 тыс. из которых были одобрены. Но не переживайте, билеты еще есть. С 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года продажа билетов будет осуществляться путем случайной жеребьевки. То есть если число поданных заявок от болельщиков превысит число билетов, выпущенных в продажу (что случится практически гарантированно), то право их покупки будет разыграно лотереей.



Далее, с 13 марта по 3 апреля начнутся продажи в порядке живой очереди. А с 18 апреля и вплоть до финального матча будет проходить последний этап реализации билетов, во время которого их можно будет купить не только в интернете, но и в кассе, но сами понимаете, что к этому времени билетов останется очень мало.

Сколько стоят билеты? Все билеты делятся на четыре ценовые категории, которые зависят от расположения мест на стадионе. Билеты самой доступной, 4-й категории стоят 1280 рублей и доступны только для граждан России. И для того чтобы подтвердить свое право на приобретение именно таких билетов, на странице ввода личных данных будет необходимо указать номер российского паспорта, а также оставить свой адрес и номер телефона. Также можно выбрать специальные билеты для людей с ограниченными возможностями. Такие билеты делятся на четыре типа: для лиц в инвалидных колясках, для маломобильных болельщиков, для людей с собаками-поводырями, а также для фанатов с избыточным весом. При этом покупатели билетов первых трех видов смогут бесплатно получить один дополнительный билет для сопровождающего, который будет оказывать помощь человеку с ограниченными возможностями. Кроме того, документы, подтверждающие право на билет особой категории, понадобятся как при подаче заявки на сайте, так и при входе непосредственно на стадион.

Как оплатить и получить билеты? Для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте FIFA (можно войти через Facebook). После того как вы выберете билет, сайт предложит ввести данные вашей банковской карты. Деньги с нее спишутся только в том случае, если по итогам жеребьевки билеты достанутся именно вам. Важно понимать, что в момент оплаты на счете карты должно быть достаточно средств для покупки, в противном случае заявка не будет подтверждена и билет отдадут другому покупателю. Важно: платить за билет нужно своей картой. Имя на ней должно совпадать с именем покупателя билета. Для оплаты необходимо использовать платежную карту Visa. Еще один вариант оплаты — банковский перевод. Билеты, купленные до 3 апреля, бесплатно доставит курьер по указанному вами адресу. Их начнут отправлять в апреле-мае 2018 года. Для получения билетов будет необходимо предъявить паспорт и карту, которой вы оплатили покупку.

Сколько билетов можно купить? Один человек может подать заявку максимум на семь матчей. А на каждый матч вы сможете подать заявку не больше чем на четыре билета — для себя и трех своих гостей. При этом для каждого из гостей нужно будет указать имя, паспортные данные и дату рождения. Коме того, каждый человек может претендовать только на один билет на каждый матч, так что подать несколько заявок от одной и той же компании людей, желающих увеличить шансы на победу в лотерее, не получится. Нельзя пойти на два разных матча в один день или подать несколько заявок на один и тот же матч. Можно купить билеты не только на определенный матч, но и на определенный стадион или определенную команду. Пакет билетов на одну команду включает в себя от трех до семи матчей. А если ваша любимая команда проиграла, например, в четвертьфинале, то билеты будут распространятся на матчи команд, которые прошли дальше вместо нее. Кроме того, существует опция покупки пакета билетов на все-все матчи вашей сборной, действие которого завершается после вылета команды с турнира. В этом случае вам даже вернут деньги (за исключением комиссии) за оставшиеся матчи.

Что еще важно? Цены на все билеты, как для взрослых, так и для детей, одинаковы и не зависят от возраста ребенка. Билет нужно сохранять до конца матча, а если вы покинете стадион во время игры, то зайти обратно вы уже не сможете. Также на футбол не пустят людей, которые находятся в нетрезвом состоянии, проявляют расистские высказывания, мешают другим болельщикам или нарушают порядок. Если вы не можете воспользоваться по назначению всеми или частью приобретенных вами билетов, вы можете передать эти билеты FIFA для перепродажи другому болельщику через официальную платформу FIFA, которая будет доступна в 2018 году, ближе к началу турнира.

Паспорт болельщика Для того чтобы попасть на стадионы чемпионата мира, каждый болельщик помимо билетов должен получить паспорт болельщика (FAN ID). Подать заявку на этот документ, удостоверяющий личность, можно сразу после приобретения билета или получения электронного подтверждения приобретения билета. Это абсолютно бесплатно. Получить FAN ID вы сможете в центре выдачи или на почте. Более подробная информация доступна на сайте. Паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в общественном транспорте в день матча. Кроме того, болельщики, получившие билеты (или подтверждение о билетах) и FAN ID, могут зарегистрироваться на специальном сайте и оформить бесплатный проезд на специальные поезда, которые будут курсировать между городами — организаторами чемпионата мира. Для иностранных граждан паспорт болельщика заменяет визу.