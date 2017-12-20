На ЧМ-2018 в России болельщикам-геям разрешат целоваться, но в общепринятых нормах

В оргкомитете чемпионата мира по футболу 2018 года рассказали о принципах турнира относительно представителей ЛГБТ

В стратегии ЧМ-2018 в области устойчивого развития указано, что официально заявленный ФИФА принцип чемпионата в России — это всеобщее равенство вне зависимости от сексуальной ориентации. Документ опубликован на сайте ФИФА. При этом в стране — хозяйке турнира с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды.

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» ответили на вопрос, могут ли люди одного пола держаться за руки и целоваться на стадионах и в фан-зонах чемпионата мира в России.

«Любые проявления эмоций и выражения чувств, не нарушающие общественный порядок и соответствующие общекультурным принципам поведения, являются естественной и неотъемлемой частью футбола. Целоваться и обниматься можно по-разному, но в общепринятых нормах, — это пожалуйста, сколько угодно, — сообщили автору Sports.ru в пресс-службе огркомитета. — Чемпионат мира по футболу 2018 года не исключение и призван стать максимально комфортным и гостеприимным для всех гостей и участников турнира».

Отмечается, что проявление агрессии на объектах ЧМ-2018 недопустимо вне зависимости от причин: сексуальная ориентация, религия, культура или что-то другое.

Ранее посол ЧМ-2018 и инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин сказал, что в стране не будет запрета на ношение радужной символики.

Президент Федерации ЛГБТ-спорта в России Александр Агапов прокомментировал это заявление: «Насколько я знаю из разговоров с чиновниками ФИФА и РФС, стадионы — зона ответственности оргкомитета. Это не зона ответственности РФС или российских властей. Поэтому заявление, которое сделал Смертин, относится к территориям вне стадиона».

Фонд Stonewall, исследующий гомофобию в спорте, провел опрос среди 50 тыс. болельщиков из 38 стран, который показал, что 47% россиян (против 26% в 2014 году) с комфортом отнесутся к тому, что в сборной России будет выступать футболист-гей или бисексуал.

Напомним, в 2013 году Антидискриминационная группа ФИФА призвала Россию ослабить закон, который ограничивает свободы трансгендерных людей и людей гомо- и бисексуальной ориентации.

В 2014 году мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что в городе нет геев, так как это не приветствуется на Кавказе.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.

Организация против дискриминации в футболе подготовит памятку про угрозы, с которыми болельщики-гомосексуалы могут столкнуться в России на чемпионате мира по футболу.