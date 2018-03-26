Британским болельщикам-геям разрешили взять радужные флаги на стадионы ЧМ-2018

Представители ЛГБТ из Великобритании смогут взять с собой на стадионы чемпионата мира по футболу радужные флаги

По словам директора организации Pride Sports Лу Энфилд, российская сторона разрешила проносить такие флаги на стадионы, передает «Интерфакс». «Российские представители уверяют, что на ЧМ будет безопасно. Нам разрешили взять с собой радужные флаги, поэтому, думаю, на стадионах в России все-таки будут присутствовать болельщики с флагами», — рассказала Энфилд. Она добавила, что власти России не хотят «негатива или возможных столкновений в рамках ЧМ, поэтому, вероятно, все будет организовано таким образом, чтобы никто не пострадал».

Лу Энфилд объяснила уменьшение числа английских фанатов, которые собираются приехать на мундиаль, тем, что в Бразилии стадионы вмещали больше зрителей, соответственно, предоставлялось больше билетов. Помимо этого, англичане считали Бразилию туристическим направлением, а об отдыхе в России мало кто думает. Также многие сомневаются, что в России будет хорошая погода, при этом билеты в страну-хозяйку ЧМ-2018 довольно дорогие. Кроме того, британцы беспокоятся о коррупции и безопасности, а также не верят в успешное выступление сборной Англии. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что на ЧМ-2018 в Россию собираются поехать 24 тыс. фанатов, в то время как на бразильском чемпионате мира 2014 года их было на три четверти больше. Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.