Британским болельщикам-геям разрешили взять радужные флаги на стадионы ЧМ-2018

Вся Россия, В мире

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Представители ЛГБТ из Великобритании смогут взять с собой на стадионы чемпионата мира по футболу радужные флаги

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По словам директора организации Pride Sports Лу Энфилд, российская сторона разрешила проносить такие флаги на стадионы, передает «Интерфакс».

«Российские представители уверяют, что на ЧМ будет безопасно. Нам разрешили взять с собой радужные флаги, поэтому, думаю, на стадионах в России все-таки будут присутствовать болельщики с флагами», — рассказала Энфилд.

Она добавила, что власти России не хотят «негатива или возможных столкновений в рамках ЧМ, поэтому, вероятно, все будет организовано таким образом, чтобы никто не пострадал».

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Лу Энфилд объяснила уменьшение числа английских фанатов, которые собираются приехать на мундиаль, тем, что в Бразилии стадионы вмещали больше зрителей, соответственно, предоставлялось больше билетов.

Помимо этого, англичане считали Бразилию туристическим направлением, а об отдыхе в России мало кто думает. Также многие сомневаются, что в России будет хорошая погода, при этом билеты в страну-хозяйку ЧМ-2018 довольно дорогие. Кроме того, британцы беспокоятся о коррупции и безопасности, а также не верят в успешное выступление сборной Англии.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что на ЧМ-2018 в Россию собираются поехать 24 тыс. фанатов, в то время как на бразильском чемпионате мира 2014 года их было на три четверти больше.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

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Организация против дискриминации в футболе подготовит памятку про угрозы, с которыми болельщики-гомосексуалы могут столкнуться в России. В оргкомитете «Россия-2018» рассказали, что фанатам-геям разрешат обниматься и целоваться, но в общепринятых нормах.

В феврале СМИ обратили внимание, что правила ФИФА разрешают болельщикам проносить на стадионы наркотические препараты, в том числе марихуану и кокаин. Позже глава оргкомитета опроверг эту информацию.

Безопасность Болельщики ЛГБТ ЧМ-2018

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