В Сочи косуля выбежала на дорогу

В сочинском микрорайоне Мацеста местные жители заметили на дороге косулю

В соцсетях появилось видео, на которое попал олень, бегущий по обочине. Запись была сделана в ночное время. Водитель автомобиля, из которого вели съемку, увеличил скорость, чтобы пассажир заснял животное. Когда машина опередила косулю, она перебежала дорогу и скрылась. По словам автора ролика, видео было сделано 24 марта, передает «Макс Портал».

Олени и косули обитают в Кавказском биосферном заповеднике и нечасто появляются в черте города. В заповеднике живет около 7 тыс. благородных оленей. Осенью 2017 года несколько косуль попали на снимки фотоловушки Биосферного заповедника в предгорьях Урупского района. Как сообщали Юга.ру, в 2016 году жители горных поселков Сочи жаловались на то, что голодные медведи ходят по дворам и убивают домашнюю птицу. В Красной Поляне звери разорили ульи на шести пасеках. Кроме того, в окрестностях Сочи произошло столкновение туристов с медведем — зверь ударил девушку лапой.