В Сочи косуля выбежала на дорогу
В сочинском микрорайоне Мацеста местные жители заметили на дороге косулю
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В соцсетях появилось видео, на которое попал олень, бегущий по обочине. Запись была сделана в ночное время.
Водитель автомобиля, из которого вели съемку, увеличил скорость, чтобы пассажир заснял животное. Когда машина опередила косулю, она перебежала дорогу и скрылась. По словам автора ролика, видео было сделано 24 марта, передает «Макс Портал».
Олени и косули обитают в Кавказском биосферном заповеднике и нечасто появляются в черте города. В заповеднике живет около 7 тыс. благородных оленей.
Осенью 2017 года несколько косуль попали на снимки фотоловушки Биосферного заповедника в предгорьях Урупского района.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году жители горных поселков Сочи жаловались на то, что голодные медведи ходят по дворам и убивают домашнюю птицу. В Красной Поляне звери разорили ульи на шести пасеках. Кроме того, в окрестностях Сочи произошло столкновение туристов с медведем — зверь ударил девушку лапой.
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В 2017 году жители Хосты жаловались на атаки енотов, в Лоо коровы перекрыли ж/д пути, в Дагомысе беспризорные лошади оккупировали детскую площадку и бродили по трассам. В ноябре жители и гости курорта несколько раз встречали крупных змей в центре Сочи.
В марте 2018 года специалисты Кавказского заповедника заметили редких птиц — камышовую овсянку и черношейную поганку.
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