В Краснодаре массовое отключение электричества помогло найти недочеты в работе торговых центров

Первый вице-губернатор краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил, что массовое отключение электроснабжения в Краснодаре, которое произошло 30 марта, помогло выявить ряд недочетов в системах безопасности торговых и развлекательных центров

В Краснодаре вечером 30 марта произошла авария на подстанции. В связи с этим без электричества остались несколько микрорайонов. Это около 68 тыс. человек. Электроснабжение восстановили через несколько часов. После этого в социальных сетях появились сообщения о том, что посетителям торговых комплексов во время отключения было сложно выйти из зданий.

«Уже отреагировали на ситуацию, в том числе благодаря сообщениям в соцсетях. Отключение показало, что недочеты есть, и это неправильно, их надо устранять. На случай отключений должны быть автономные источники питания, фонари. Будут проводить дополнительную работу с сотрудниками ЧОП, запланированы инструктажи — как вести себя при таких нештатных ситуациях. Охрана порядка — это не только смотреть, чтобы не было драк и краж. При какой-то непредвиденной ситуации охрана должна быть в состоянии помочь людям, вывести их из здания», — пояснил Алексеенко.

По его словам, проверки и учения будут идти на каждом объекте до тех пор, пока не удастся устранить все недочеты. Это коснется и новых требований, включенных в перечень после аварии на сетях. Уже составили график дополнительных учений, сообщает ТАСС.