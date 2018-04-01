В Краснодаре массовое отключение электричества помогло найти недочеты в работе торговых центров
Первый вице-губернатор краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил, что массовое отключение электроснабжения в Краснодаре, которое произошло 30 марта, помогло выявить ряд недочетов в системах безопасности торговых и развлекательных центров
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В Краснодаре вечером 30 марта произошла авария на подстанции. В связи с этим без электричества остались несколько микрорайонов. Это около 68 тыс. человек. Электроснабжение восстановили через несколько часов. После этого в социальных сетях появились сообщения о том, что посетителям торговых комплексов во время отключения было сложно выйти из зданий.
«Уже отреагировали на ситуацию, в том числе благодаря сообщениям в соцсетях. Отключение показало, что недочеты есть, и это неправильно, их надо устранять. На случай отключений должны быть автономные источники питания, фонари. Будут проводить дополнительную работу с сотрудниками ЧОП, запланированы инструктажи — как вести себя при таких нештатных ситуациях. Охрана порядка — это не только смотреть, чтобы не было драк и краж. При какой-то непредвиденной ситуации охрана должна быть в состоянии помочь людям, вывести их из здания», — пояснил Алексеенко.
По его словам, проверки и учения будут идти на каждом объекте до тех пор, пока не удастся устранить все недочеты. Это коснется и новых требований, включенных в перечень после аварии на сетях. Уже составили график дополнительных учений, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. Губернатор Кубани распорядился провести проверку систем безопасности в моллах. Во всех ТРЦ Кубани начали проводить пожарные учения. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проверить и Вишняковский рынок. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 30 марта заявил, что пожарные учения в торгово-развлекательных комплексах на Кубани выявили нарушения.
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