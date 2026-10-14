Жительницу Горячего Ключа осудили за смерть дочери от удара погремушкой
Жительница Горячего Ключа убила 4-месячную дочь: удар погремушкой стоил ребенку жизни
14 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Горячеключевской городской суд вынес приговор 19-летней Анастасии Рябининой. Женщину признали виновной в причинении смерти своей четырехмесячной дочери (ч. 4 ст. 111 УК РФ)
Трагедия произошла в октябре 2025 года. Рябинина находилась в съемной квартире вместе с сожителем и ребенком. В какой-то момент она ударила дочь погремушкой и убила ее.
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Подсудимая признала вину. Свой поступок она пыталась объяснить тяжелым психологическим состоянием и послеродовой депрессией. Однако назначенная судом экспертиза эти доводы опровергла.
Суд назначил Рябининой шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как писали Юга.ру, в 2022 году в Краснодаре отчим убил пятилетнего мальчика, положил тело ребенка в сумку, вынес ее из многоэтажки на улице Тюляева и закопал в лесополосе на берегу реки. После этого мать инсценировала пропажу сына.