Жительницу Горячего Ключа осудили за смерть дочери от удара погремушкой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жительница Горячего Ключа убила 4-месячную дочь: удар погремушкой стоил ребенку жизни

14 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Горячеключевской городской суд вынес приговор 19-летней Анастасии Рябининой. Женщину признали виновной в причинении смерти своей четырехмесячной дочери (ч. 4 ст. 111 УК РФ)

Трагедия произошла в октябре 2025 года. Рябинина находилась в съемной квартире вместе с сожителем и ребенком. В какой-то момент она ударила дочь погремушкой и убила ее.

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Подсудимая признала вину. Свой поступок она пыталась объяснить тяжелым психологическим состоянием и послеродовой депрессией. Однако назначенная судом экспертиза эти доводы опровергла.

Суд назначил Рябининой шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как писали Юга.ру, в 2022 году в Краснодаре отчим убил пятилетнего мальчика, положил тело ребенка в сумку, вынес ее из многоэтажки на улице Тюляева и закопал в лесополосе на берегу реки. После этого мать инсценировала пропажу сына.

Горячий Ключ Дети смерть Суд Тюрьма

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