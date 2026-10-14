Жительницу Горячего Ключа осудили за смерть дочери от удара погремушкой

Жительница Горячего Ключа убила 4-месячную дочь: удар погремушкой стоил ребенку жизни

14 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Горячеключевской городской суд вынес приговор 19-летней Анастасии Рябининой. Женщину признали виновной в причинении смерти своей четырехмесячной дочери (ч. 4 ст. 111 УК РФ) Трагедия произошла в октябре 2025 года. Рябинина находилась в съемной квартире вместе с сожителем и ребенком. В какой-то момент она ударила дочь погремушкой и убила ее.

Читайте также: На Кубани мужчина заказал убийство сына у полицейских

Подсудимая признала вину. Свой поступок она пыталась объяснить тяжелым психологическим состоянием и послеродовой депрессией. Однако назначенная судом экспертиза эти доводы опровергла. Суд назначил Рябининой шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.