На Кубани запустили горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах
В Краснодарском крае начала работать горячая линия для обращения граждан по вопросам безопасности торговых центров
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Ее запустил краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Жители могут обращаться по телефону: 8 (861) 253-13-43.
Гражданам предлагают сообщать о нарушениях правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Информацию о поступивших обращениях передадут в соответствующие ведомства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог. При пожаре погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.
Во всех ТРЦ Кубани 28 марта проводят пожарные учения.
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