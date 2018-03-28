На Кубани запустили горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах

Краснодарский край

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В Краснодарском крае начала работать горячая линия для обращения граждан по вопросам безопасности торговых центров

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Ее запустил краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Жители могут обращаться по телефону: 8 (861) 253-13-43.

Гражданам предлагают сообщать о нарушениях правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Информацию о поступивших обращениях передадут в соответствующие ведомства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог. При пожаре погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы. 

Во всех ТРЦ Кубани 28 марта проводят пожарные учения.

Безопасность

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