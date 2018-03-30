Пожарные учения в торгово-развлекательных комплексах на Кубани выявили нарушения

Власти Краснодарского края обсудили ход пожарно-технических учений, которые проводятся в торгово-развлекательных комплексах в регионе, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

В совещании под председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко приняли участие представители регионального управления МЧС, краевых министерств, госучреждений, подразделений федеральных служб, а также руководители муниципалитетов. Учения уже прошли в 26 торгово-развлекательных комплексах на Кубани, в тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники. Остальные ТРЦ планируется проверить в части, касающейся эвакуации, до 1 апреля. «В ходе учений выявлен ряд недостатков, которые надо устранить в кратчайшие сроки», — отметил Алексеенко.

В частности, по словам начальника регионального отделения МЧС Александра Тарарыкина, мероприятия показали, что недостаточно продумана система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья. На отдельных объектах допускается загромождение и хранение посторонних предметов у запасных выходов, зачастую отсутствует обозначение эвакуационных выходов специальными знаками и световыми указателями. Он также призвал уделить особое внимание подготовке сотрудников охранных служб. «До воскресенья мы проверим все торгово-развлекательные центры в части, касающейся эвакуации. На 5 апреля запланирована встреча с руководителями торгово-развлекательных комплексов Краснодара для обсуждения и детального разбора сложившейся ситуации», — сообщил Тарарыкин. Вице-губернатор призвал продолжить работу с администрациями ТРК по вопросам организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении пожаров и ЧС. Он подчеркнул, что над обеспечением безопасности мест массового скопления людей должны работать всем уполномоченные органы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.