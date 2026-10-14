119 млн рублей ущерба и 136 погибших. МЧС отчиталось о пожарах на Кубани за девять месяцев

В Краснодарском крае с января по сентябрь произошло почти 7 тыс. возгораний. Число детских жертв выросло вдвое, а главным фактором роста пожаров стали неисправности электрооборудования

13 октября «Коммерсантъ» опубликовал данные МЧС России по Краснодарскому краю о пожарной обстановке в регионе за январь — сентябрь 2026 года. Ущерб от пожаров составил 119,4 млн рублей, а общее число возгораний — 6913, что на 9,1% ниже показателя за аналогичный период 2025-го.

Однако за улучшением общей статистики скрывается рост числа жертв. На пожарах погибли 136 человек (годом ранее — 135), травмы получили 124 (было 104). Среди погибших — восемь несовершеннолетних, вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Пострадавших детей стало 16 против 15.