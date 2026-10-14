119 млн рублей ущерба и 136 погибших. МЧС отчиталось о пожарах на Кубани за девять месяцев

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае с января по сентябрь произошло почти 7 тыс. возгораний. Число детских жертв выросло вдвое, а главным фактором роста пожаров стали неисправности электрооборудования

13 октября «Коммерсантъ» опубликовал данные МЧС России по Краснодарскому краю о пожарной обстановке в регионе за январь — сентябрь 2026 года. Ущерб от пожаров составил 119,4 млн рублей, а общее число возгораний — 6913, что на 9,1% ниже показателя за аналогичный период 2025-го.

Однако за улучшением общей статистики скрывается рост числа жертв. На пожарах погибли 136 человек (годом ранее — 135), травмы получили 124 (было 104). Среди погибших — восемь несовершеннолетних, вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Пострадавших детей стало 16 против 15.

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Несмотря на общее снижение числа пожаров по краю, в семи муниципальных образованиях зафиксирован рост. Лидирует Сочи — там количество возгораний увеличилось на 12,9%. Следом идут Новопокровский район (+12,5%) и Анапа (+9,5%).

Главная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем: 4502 случая (69,6% от общего числа), хотя их количество снизилось на 13,1%. Зато растет число пожаров из-за неисправного электрооборудования — 1562 случая, на 5% больше, чем годом ранее. Умышленных поджогов зафиксировано 309 (−12,2%), пожаров из-за неисправности печного оборудования — 94 (−46,6%).

Как писали Юга.ру, в августе спасатели локализовали крупный пожар в плавнях под Анапой. Огонь охватил 690 гектаров и почти подобрался к жилым домам.

Анапа Краснодар МЧС Новопокровский район Пожары Происшествия Сочи Статистика

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