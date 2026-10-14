Ритуал перевоплощения. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Мемуары гейши»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Мемуары гейши» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Мемуары гейши» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru

Краснодарцев приглашают на киновстречу, посвященную роману «Мемуары гейши» и его экранизации (18+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 24 октября киновстречу, посвященную роману «Мемуары гейши» 1997 года и одноименному фильму 2005-го. Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Сюжет разворачивается вокруг девочки Чио из бедной рыбацкой семьи. В возрасте девяти лет ее продают в окию — дом гейш в Киото. Ей предстоит пройти суровый путь от служанки до легендарной Саюри.

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Роман американского япониста Артура Голдена стал мировым бестселлером, проданным тиражом более 4 млн экземпляров и переведенным на 30 языков. Экранизация Роба Маршалла получила три премии «Оскар» за операторскую съемку, работу художника и дизайн костюмов.

Главный скандал разгорелся вокруг кастинга. Роли японских гейш исполнили китайские актрисы Чжан Цзыи, Мишель Йео и Гун Ли. Для японской аудитории это стало болезненным моментом, учитывая сложные исторические отношения между странами.

Встреча посвящена тому, как кинематограф превращает историю в нечто более романтическое и визуально сказочное. Участники разберут, какими средствами — цветом, музыкой, водой, танцем, пространством гионских домов и знаменитой сценой выступления Саюри — создатели фильма переводят внутренний текст романа на язык изображения.

Отдельно поговорят о том, что в действительности означал статус гейши и почему его так часто путают с другими социальными ролями. Выяснят, где заканчивается настоящая Япония и начинается западная фантазия о загадочном Востоке. Также слушатели разберут, почему книга американского автора и ее голливудская экранизация стали для миллионов зрителей одним из главных визуальных образов японской культуры.

Встреча состоится 24 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 по 25 октября пройдет фестиваль «Каро/Арт».

Афиша Кино Краснодар Развлечения

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