60% жителей Краснодарского края используют нейросети в работе, каждый четвертый — еженедельно

Каждый четвертый житель Кубани обращается к ИИ не реже раза в неделю для решения рабочих задач

14 октября пресс-слжуба сервиса hh.ru сообщила Юга.ру результаты исследования, которое показало, что 60% опрошенных жителей Краснодарского края применяли нейросети для решения рабочих задач. Почти каждый четвертый (24%) делает это регулярно — не реже одного раза в неделю.

Еще 22% респондентов прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ) несколько раз в месяц, а 15% обращались к нему лишь эпизодически. 24% пока не используют нейросети, однако планируют начать, и лишь 16% участников опроса заявили, что не пользуются ИИ и не намерены этого делать.

Наиболее активно нейросети использует молодежь от 18 до 24 лет — 70,4% опрошенных. В возрастной группе от 25 до 34 лет этот показатель составляет 57,6%, от 35 до 44 лет — 50,8%, от 45 до 54 лет — 39,4%, а среди тех, кому за 55, — 34,7%.