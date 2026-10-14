60% жителей Краснодарского края используют нейросети в работе, каждый четвертый — еженедельно

Краснодарский край

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  • © Фото Press Foto, freepik.com
    © Фото Press Foto, freepik.com

Каждый четвертый житель Кубани обращается к ИИ не реже раза в неделю для решения рабочих задач

14 октября пресс-слжуба сервиса hh.ru сообщила Юга.ру результаты исследования, которое показало, что 60% опрошенных жителей Краснодарского края применяли нейросети для решения рабочих задач. Почти каждый четвертый (24%) делает это регулярно — не реже одного раза в неделю.

Еще 22% респондентов прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ) несколько раз в месяц, а 15% обращались к нему лишь эпизодически. 24% пока не используют нейросети, однако планируют начать, и лишь 16% участников опроса заявили, что не пользуются ИИ и не намерены этого делать.

Наиболее активно нейросети использует молодежь от 18 до 24 лет — 70,4% опрошенных. В возрастной группе от 25 до 34 лет этот показатель составляет 57,6%, от 35 до 44 лет — 50,8%, от 45 до 54 лет — 39,4%, а среди тех, кому за 55, — 34,7%.

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Лидерами по популярности остаются универсальные текстовые чат-боты — ChatGPT, Claude и DeepSeek: их выбрали 79% тех, кто работает с ИИ. Российские нейросети используют 40% опрошенных. Реже обращаются к сервисам генерации изображений (16%) и инструментам для работы с таблицами и данными (11%). Корпоративные ИИ-решения, предоставляемые работодателем, используют только 7%.

Чаще всего нейросети используют для поиска информации и идей — этот вариант назвали 89% респондентов. На втором месте — написание и редактирование текстов, писем и сообщений (63%). 39% анализируют с помощью ИИ документы и текстовые массивы, а около 30% готовят презентации, отчеты и другие материалы. 

Как писали Юга.ру, в марте Минцифры создало законопроект о регулировании искусственного интеллекта, согласно которому работа заграничных нейросетей может быть ограничена.

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