На Вишняковском рынке Краснодара проведут пожарные учения
Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о необходимости проведения пожарно-тактических учений во всех крупных торговых центрах и на самом большом вещевом рынке города
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Первышов отметил, что сейчас контрольные учения проходят во всех ТРК города, но не должны остаться без внимания крупные торговые центры, которые посещает большое количество людей и где продают горючие материалы.
«Кроме того, тщательную проверку по тому же алгоритму нужно провести на Вишняковском рынке», — поручил мэр.
Он дал задание согласовать с правоохранительными и надзорными органами проверки таких объектов, передает пресс-служба администрации Краснодара.
Напомним, в ноябре 2013 года на вещевом рынке на улице Вишняковой произошел пожар. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров.
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Сейчас надзорные органы проверяют и торгово-развлекательные центры, и их документы, связанные с обеспечением пожарной безопасности. Итоги проверки будут готовы приблизительно через 20 дней, результаты сформируют в виде замечаний и предписаний.
Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. На Кубани моллы планируется проверить в течение двух недель.
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