На Вишняковском рынке Краснодара проведут пожарные учения

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о необходимости проведения пожарно-тактических учений во всех крупных торговых центрах и на самом большом вещевом рынке города

Первышов отметил, что сейчас контрольные учения проходят во всех ТРК города, но не должны остаться без внимания крупные торговые центры, которые посещает большое количество людей и где продают горючие материалы.

«Кроме того, тщательную проверку по тому же алгоритму нужно провести на Вишняковском рынке», — поручил мэр.

Он дал задание согласовать с правоохранительными и надзорными органами проверки таких объектов, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, в ноябре 2013 года на вещевом рынке на улице Вишняковой произошел пожар. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров.