Помощник мэра Краснодара рассказал о перспективах развития проектов канатной дороги и наземного метро

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал о планах администрации города по улучшению дорожной инфраструктуры

«Единая школа экономики выиграла тендер и взялась за развитие именно транспортной инфраструктуры нашего города. По итогам работы будут выявлены проблемные точки, над которыми можно будет работать. И если сейчас федеральная программа позволяет нам работать только над ремонтом верхнего слоя дорог, то потом мы сможем комплексно посмотреть на иные вещи, которые помогут разгрузить наш город от пробок», — сказал Вербицкий.

В эфире «Нашего радио» он также ответил на вопрос об альтернативном городском транспорте — проектах наземного метро и канатной дороги. «Общественный транспорт — чуть ли не единственный способ разгрузить город от пробок. По моему мнению, главное, что нужно развивать, — это трамвай. Но это крайне дорогостоящая история. Сейчас ведется поиск концессионера, который готов будет вложиться в большой проект на приемлемых для города условиях, чтобы не было роста тарифов. Появляются и альтернативные проекты: проект канатного метро был предложен администрации, это не наша идея. Есть инвестор, есть идея. Мы спрашиваем, что это даст городу? Говорят, например, мы сможем перевозить 5 тыс. человек в день», — добавил помощник мэра.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года стратегический совет при главе Краснодара предложил создать в городе систему канатного метро. Проектом заинтересовались строительные компании, которые также планировалось привлечь в качестве возможных инвесторов. Власти Краснодара привлекли к обсуждению подвесного метро ведущую иностранную компанию по строительству канатных дорог. Мэр города Евгений Первышов заявил, что проект не потребует ни копейки денег от муниципалитета. Кроме того, в декабре 2016 года в Краснодаре презентовали проект наземного метро «НАЗЕМКА», он получил поддержку администрации города. В марте 2017-го были определены направления первых линий движения. Для остановок наземного метро планируется использовать 18 действующих платформ и построить 14 новых. В июле было объявлено, что проектом займется рабочая группа Российских железных дорог. «Тот проект, который мы называем "НАЗЕМКА", достаточно интересен. Если его реализовать, он способен снять вопрос с людьми, приезжающими к нам регулярно из агломерации. Представьте, что те 150 тыс. водителей, въезжающих в город, пересядут на электричку... Другой вопрос — как это сделать. Сейчас железная дорога Краснодара попросту забита, поставить сюда дополнительные электрички проблематично. Но у РЖД есть понимание, что это важно для нашего города, есть понимание перспективности проекта. Уже прорабатывались варианты с дополнительными платформами. Думаю, мы сможем вернуться к этому, когда заработает Краснодарский обход, который уведет часть составов. И если у нас появится еще один вид транспорта, городу станет только лучше», — заявил Вербицкий.