За 2026 год средствами материнского капитала на обучение детей воспользовались 24 тыс. кубанских семей

19 ноября издание kuban.aif.ru сообщило о том, что в Краснодарском крае изменилась структура использования материнского капитала: самым популярным направлением стало образование детей, а не улучшение жилищных условий, как раньше. По данным краевого отделения Социального фонда России, с начала 2026 года средства материнского капитала на образование детей направили 24 тыс. кубанских семей. На втором месте — ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет: их получают 23,7 тыс. семей. Улучшение жилищных условий оказалось лишь на третьем месте — этим направлением воспользовались 18 тыс. семей. При этом, по данным ведомства, еще десять лет назад именно жилье было безусловным приоритетом для большинства получателей сертификата.

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Всего на улучшение жилищных условий кубанских семей Социальный фонд с начала года направил более 12 млрд рублей. Использовать материнский капитал на покупку или строительство жилья можно после того, как ребенку исполнится три года, однако для погашения ипотеки или уплаты первоначального взноса средства доступны сразу после рождения ребенка. Помимо трех основных направлений, семьи могут потратить материнский капитал на формирование накопительной пенсии матери и на социальную адаптацию детей с инвалидностью. Отметим, что сумма маткапитала на первого ребенка составляет 728 922 рубля, доплата за второго — 234 321 рубль. Если же за первого ребенка выплаты не получали, а уже родился второй, то сумма составит 963 243 рубля. С 1 февраля 2027 года размер маткапитала будет проиндексирован: на второго ребенка сумма составит 1,03 млн рублей, на первого — 778,5 тыс. рублей.