СК не нашел подтверждения слов Родченкова о подмене проб российских олимпийцев в Сочи

Следственный комитет России нашел дополнительные доказательства, опровергающие заявления экс-руководителя антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене проб атлетов на Олимпиаде в Сочи

Официальный представитель Следкома Светлана Петренко заявила, что следствие не получило доказательств того, что во время Игр в сочинской лаборатории произошла подмена проб.

«Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в этой лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», — цитирует Светлану Петренко RT.

Согласно протоколам препровождения допинг-проб в Сочи, образцы поступали в лабораторию в дневное время, их передавали на исследование в течение двух часов. Этот факт опровергает показания Родченкова о том, что пробы россиян ночью заменяли на чистые.

Григорий Родченков — бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории — стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Его показания легли в основу расследования, по результатам которого российских легкоатлетов отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а всю сборную России — от зимних Игр-2018 в Пхенчхане.