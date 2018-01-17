СК не нашел подтверждения слов Родченкова о подмене проб российских олимпийцев в Сочи

Вся Россия

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  • Григорий Родченков © Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет России нашел дополнительные доказательства, опровергающие заявления экс-руководителя антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене проб атлетов на Олимпиаде в Сочи

Официальный представитель Следкома Светлана Петренко заявила, что следствие не получило доказательств того, что во время Игр в сочинской лаборатории произошла подмена проб.

«Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в этой лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», — цитирует Светлану Петренко RT.

Согласно протоколам препровождения допинг-проб в Сочи, образцы поступали в лабораторию в дневное время, их передавали на исследование в течение двух часов. Этот факт опровергает показания Родченкова о том, что пробы россиян ночью заменяли на чистые.

Григорий Родченков — бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории — стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Его показания легли в основу расследования, по результатам которого российских легкоатлетов отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а всю сборную России — от зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

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Переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, опубликованного в декабре 2016 года, из которой следовало, что России существует государственная система поддержки допинга. При расследовании комиссии Международного олимпийского комитета эта информация не подтвердилась.

Против Григория Родченкова в России возбуждено несколько уголовных дел — о превышении служебных полномочий и воспрепятствовании следствию. Следком заявлял, что глава антидопинговой лаборатории склонял спортсменов к употреблению запрещенных препаратов, снабжал ими атлетов и тренеров, а также менял результаты тестирования через удаленный доступ к банку лаборатории. В декабре 2017 года Родченкову предъявили обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Всемирное антидопинговое агентство Допинг Следственный комитет

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