На пике лицемерия, на острие атаки. Как у нас у всех горит из-за того, что неотъемлемо и очевидно — из-за детей

Шеф-редактор Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова — о том, как реагирует общество на детей и что с этим может быть не так. Начался очередной учебный год, но в школу пошли не все. Малыши, которые еще не могут ходить, не пошли даже в сад, а продолжают расти со своими родителями, в большинстве случаев проводя все или почти все время с матерью, так уж повелось. 2 сентября жительница Краснодара решила зайти в кафе во время прогулки в парке «Краснодар», но ее туда не пустили из-за… детской коляски.

Маргарита пишет посты в своем инстаграм-аккаунте, пользователи усердно комментируют, руководство публично не реагирует. У меня еще нет детей, но в ближайшие годы они появятся. А вот мнение (и вопросы) о происходящем у меня уже есть, благо я человек, живу в обществе, дети есть у многих моих друзей. Не все сотрудники редакции со мной согласны — и этому я рада, так как приветствую плюрализм мнений. И вот что я хочу сказать.

Неужели же, выполняя главную (по мнению многих) роль в своей жизни, роль матери, реализуя главную (по мнению многих) задачу (и может быть даже предназначение) женщины она, эта самая женщина, должна безропотно принять роль изгоя в социуме?! То есть она не только не протестует против традиционной роли матери и с немалой вероятностью жены, соответствуя стереотипам и предписанным сценариям, нет, она с большой вероятностью с ними согласна, ей нравится быть матерью, она повышает демографию, носит, рожает и растит будущих налогоплательщиков, и она же за это получает ограничения и шишки по носу?

Не достаточно ли ограничений биологических и психологических, не достаточно ли того, что она делает перерыв в карьере и отодвигает на задний план саму себя, как минимум в первый период жизни ребенка? Кстати, сама она не может нигде посидеть в тишине без детских криков, она с ними 24 часа. Она, стремясь быть хорошей матерью, проводит максимально большое количество времени с ребенком, стремясь дать ему все, не оставляет его с няней или с кем бы то ни было еще, чтобы сходить в кафе одной. То есть она делает все правильно — по мнению большинства. И это же большинство запрещает ей сходить с коляской в кафе. Или предлагает оставить коляску снаружи. И что, где будет сидеть 11-месячный ребенок?

Таких случаев масса и нередко они становятся поводом для обсуждения. И это хорошо. В сентябре 2018 года Ксению Лазукову пытались выгнать из кафе-мороженого, потому что она якобы загораживала проход детской коляской. Редакция сайта Chips Journal выяснила у руководства заведения, что материальной ответственности за коляски, оставленные снаружи, персонал ответственности не несет, а также процитировала закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур», согласно которому люди с колясками имеют право беспрепятственно проходить в магазины, рестораны, кафе и прочие городские объекты. К маломобильным гражданам помимо инвалидов и лиц пожилого возраста относятся «граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться». Это закон города Москвы, принятый в 2001 году.

А вот что говорит юрист Союза потребителей Вологды Ольга Боголепова: «Коляска — это имущество гражданина, и его дело, как им распоряжаться. Если при входе в магазин требуют оставить коляску, то право гражданина — заключить договор хранения коляски с магазином. Поэтому спросите у охранника, сможет ли он в письменном виде предоставить гарантию сохранности коляски и альтернативное средство передвижения со свидетельством его стерильности (тоже в письменном виде). Если нет, смело проходите! Имеет смысл поинтересоваться у администрации, кто автор запрета и на основании какого федерального закона он издан. Напомним, что все законы, регулирующие отношения "продавец — покупатель", строго федеральные и ни о каких "внутренних" правилах речи быть не может. Даже в Конституции РФ говорится, что "каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться". Ст. 492 ГК РФ также гласит, что "по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать товар любому лицу, который согласен его приобрести". И неважно, пришли ли вы на ногах, или приехали в коляске, или приползли. "Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары не допускается" (ст. 426 п.3 ГК РФ). Скажу больше: дети в колясках приравнены к маломобильным гражданам (инвалидам), поэтому мамы могут везти их, где считают нужным. Для этого и оборудуются пандусы».

Многие считают, что свобода выбора и свобода бизнеса устанавливать свои правила — выше закона. Но хотелось бы спросить — так может и рожать не стоит? Раз уж после этого ты превращаешься в нежелательное лицо даже там, куда приходишь как клиент и готов платить свои деньги за товар или услугу. А давайте и правда перестанем рожать вообще и посмотрим, к чему нас это приведет. Не сомневаюсь, что у этого предложения найдутся сторонники. Ведь людей, которым недостаточно делать свой собственный выбор, так как они хотели бы решить все и за всех, по-прежнему очень много.

Безусловно, у любого человека может быть любое мнение по поводу пребывания детей в общественных местах, да и вообще любая реакция и отношение к действиям окружающих людей. В обществе и тем более в больших городах вам могут помешать многие факторы — от громкой музыки в транспорте и в соседней квартире до неправильно припаркованных автомобилей, от запаха барбекю, которое жарят под окнами, до запаха пота стоящего рядом человека, от криков младенцев до криков скандалиста этажом выше, от звуков ремонта даже в разрешенное законом время до сирен полицейских и машин скорой помощи и звона колоколов в воскресенье утром. Мы живем в социуме, нас много и помимо взаимного уважения есть законы, регулирующие многие общественные отношения. И попытки кому-то что-то запретить, а уж тем более дискриминировать целую группу населения — очень многочисленную надо сказать группу и, самое главное, ту группу, без которой общество вообще перестанет существовать — по большому счету бессмысленно.

Есть те, кто полагает, что можно было бы изолировать людей других национальностей, верований, ориентаций. Это негуманно и бессмысленно, но в целом, пожалуй, закономерно на фоне всяческой и всеобщей глобализации. Но гораздо более абсурдно и, более того, в прямом смысле этого слова бесчеловечно — пытаться изолировать, пусть даже частично, группу населения «матери с детьми». Ведь произошедшее — безусловно, дискриминация. И сообществу матерей не помешало бы так же активно ей сопротивляться, как это делают, скажем, группы «верующие» или «гетеросексуалы».

Без матерей и детей человечества не будет вообще. И если матерью (или отцом) вы лично никогда не станете, то вы — если вы не клон из пробирки, — точно были рождены матерью (и отец тоже имел к этому отношение), были младенцем, ребенком и подростком. Каждый комментатор в соцсетях и каждый человек на планете Земля. И отвечать каждый из нас может только за себя. Хочется лично вам изоляции от людей — для этого есть другие способы, помимо запретов чего-то другим людям. Конечно же, кофейня в парке «Краснодар» не потеряет публику. Находясь в таком проходном месте и в таком городе как Краснодар, заведение может позволить себе разбрасываться клиентами, хотя это и идет вразрез с правилами цивилизованных сообществ, хорошего тона и законов капитализма.