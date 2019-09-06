В кафе парка «Краснодар» не пустили женщину с детской коляской. Что говорят люди и руководство заведения

2 сентября жительница Краснодара опубликовала в своем инстаграме пост о том, как ее не пустили с коляской в кофейню «1.62» парка «Краснодар»

Что произошло. В публикации женщина рассказала, что гуляла в парке «Краснодар» со своими детьми: старшему 2 года, младшему 11 месяцев. Рядом с билетными кассами открылась кофейня, куда семья решила зайти. Но на входе Маргарите сказали, что в заведение нельзя заходить с колясками из-за слишком узкого проезда. «Я веду достаточно активный образ жизни, и никогда не было препятствий для прохода в МФЦ, банки, налоговые, торговые центры и прочие инстанции, магазины и развлекательные заведения. С подобной дискриминацией столкнулась впервые», — возмущается женщина.

Как отреагировало руководство заведения. 4 сентября Маргарита выложила еще один пост на эту тему, в котором рассказала подписчикам, что в личной беседе директор ООО «1.62» Екатерина Ильичева сообщила ей, что никакого запрета для въезда с колясками в кафе нет — это никак не регламентировано их внутренними правилами, документами и распорядком. При этом, по словам женщины, перед ней никто не извинился. Журналист Юга.ру позвонил Екатерине Ильичевой, но в ответ на запрос комментария она сразу попрощалась и положила трубку. Что об этой ситуации думают пользователи инстаграма. Пост собрал более 700 комментариев: одни краснодарцы солидарны с женщиной и советуют ей обратиться в Роспотребнадзор, другие считают, что она «раздула проблему из ничего». Юга.ру собрали подборку из нескольких ярких замечаний.