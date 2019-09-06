В кафе парка «Краснодар» не пустили женщину с детской коляской. Что говорят люди и руководство заведения
2 сентября жительница Краснодара опубликовала в своем инстаграме пост о том, как ее не пустили с коляской в кофейню «1.62» парка «Краснодар»
Что произошло. В публикации женщина рассказала, что гуляла в парке «Краснодар» со своими детьми: старшему 2 года, младшему 11 месяцев. Рядом с билетными кассами открылась кофейня, куда семья решила зайти. Но на входе Маргарите сказали, что в заведение нельзя заходить с колясками из-за слишком узкого проезда.
«Я веду достаточно активный образ жизни, и никогда не было препятствий для прохода в МФЦ, банки, налоговые, торговые центры и прочие инстанции, магазины и развлекательные заведения. С подобной дискриминацией столкнулась впервые», — возмущается женщина.
Как отреагировало руководство заведения. 4 сентября Маргарита выложила еще один пост на эту тему, в котором рассказала подписчикам, что в личной беседе директор ООО «1.62» Екатерина Ильичева сообщила ей, что никакого запрета для въезда с колясками в кафе нет — это никак не регламентировано их внутренними правилами, документами и распорядком. При этом, по словам женщины, перед ней никто не извинился.
Журналист Юга.ру позвонил Екатерине Ильичевой, но в ответ на запрос комментария она сразу попрощалась и положила трубку.
Что об этой ситуации думают пользователи инстаграма. Пост собрал более 700 комментариев: одни краснодарцы солидарны с женщиной и советуют ей обратиться в Роспотребнадзор, другие считают, что она «раздула проблему из ничего». Юга.ру собрали подборку из нескольких ярких замечаний.
Анонимы с громкой фамилией. В инстаграм-аккаунте «Команда Галицкого» попытались объяснить позицию кофейни. Источники редакции Юга.ру не располагают данными о том, имеет ли этот аккаунт какое-либо отношение к администрации парка и/или находящимся в нем заведениям, но его авторы регулярно высказываются как об игре ФК «Краснодар», так и о происходящем в парке.
«Конечно, персонал не вправе ограничивать вход для людей с колясками, это противозаконно. Наклейки на дверях носят исключительно информационный характер и выражают пожелания администрации кофейни, при соблюдении которых будет комфортно всем посетителям», — говорится в записи.
Авторы поста поясняют, что кофейня располагается в негабаритном здании, проход из одного конца зала в другой — узкий. Хотя он «соответствует всем нормам», если его загромоздить, то будет некомфортно и гостям заведения, и персоналу. Коляски и другие средства передвижения для детей можно оставить у входа, пишет «Команда Галицкого».
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