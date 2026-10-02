«Мы с вами на одной стороне». Открытое письмо Андрея Рудомахи главе кубанского УФСБ Леониду Михайлюку о деле против бывшего члена «Эковахты» Матвеева

Денис Матвеев до исключения был рядовым членом «Экологической вахты» и никаких решений в ней не принимал. Денис — талантливый ботаник-самоучка и исследователь природы. Он родился и вырос в Туапсе, с детства много времени проводил в дикой природе и прекрасно знал растения. В члены организации он вступил в 2010 году, когда мы проводили в Туапсе общественную кампанию против запуска терминала компании «Еврохим». Учитывая его знания, мы привлекали Дениса к полевым обследованиям, которые организация проводит, чтобы создавать новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) и зеленые зоны общего пользования. Никакой связи между действиями, за которые он арестован, и деятельностью «Экологической вахты» нет.

А теперь о сути всех этих публикаций. Они ведь не о Денисе Матвееве и не о том, что он сделал. Ситуация с ним в данном случае — просто повод, чтобы облить грязью «Экологическую вахту»: посмотрите, какая плохая организация! Акцент сделан именно на этом.

В-третьих, ряд «уважаемых» СМИ называют Дениса Матвеева членом «Экологической вахты», что на данный момент не соответствует действительности. 21 августа, уже после его ареста, в доме в Краснодаре, где я живу, прошел обыск. Из постановления об обыске мне стало известно, что против Матвеева возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Он обвиняется во взаимодействии с проукраинской террористической организацией «Малиновый клин»* и сотрудничает со следствием. На следующий день, 22 августа, состоялось экстренное заседание Совета «Экологической вахты», на котором Матвеева единогласно исключили из организации. Когда идут военные действия, любое взаимодействие с организациями, участвующими в войне против страны, гражданином которой ты являешься, недопустимо. За подобные действия Матвеева подвергли бы уголовному преследованию в любой стране мира.

Во-вторых, базовой нормой журналистики является то, что при освещении конфликтных ситуаций необходимо дать возможность высказаться всем сторонам, чтобы представить полную картину событий. Однако журналист «Коммерсанта» Анна Перова, первой опубликовавшая сообщение пресс-службы УФСБ по Краснодарскому краю, почему-то отступила от этого непреложного правила, хотя прекрасно меня знает и у нее есть мой телефон.

Вся эта очередная кампания против «Экологической вахты по Северному Кавказу» имеет нехороший заказной запашок. В этой связи хочется сказать следующее. Во-первых, все СМИ вчера опубликовали под видом новости «консерву», так как Денис Матвеев был арестован давно — еще 19 или 20 августа. И информация об этом уже тогда просочилась в публичное пространство, но «ведущие» СМИ сделали вид, что ее не заметили. Видимо, потому что тогда им не дали команды «мочить» «Эковахту».

1 октября СМИ сообщили о задержании в Туапсе Дениса Матвеева, которого назвали «членом «Экологической вахты по Северному Кавказу». Его подозревают в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). В тех же публикациях со ссылкой на ФСБ говорилось, что он признал вину и заключен под стражу. «Экологическая вахта» — межрегиональная природоохранная и правозащитная организация, которая работает на юге России с 1997 года и известна публикациями о застройке охраняемых природных территорий. В 2016–2018 годах она входила в реестр иностранных агентов.

Теперь о претензиях к «Экологической вахте», высказанных во вчерашних публикациях. Да, организация менее полутора лет входила в реестр иностранных агентов. Это факт общеизвестный и в свое время широко освещавшийся СМИ. Включение в реестр было необоснованным, и в начале 2018 года организацию из него исключили.

Да, более десяти лет назад организация получала средства на природоохранные проекты от одного американского фонда. Деньги были получены легально: тогда этот фонд не входил в список нежелательных организаций. Благодаря этим средствам была проделана огромная работа по защите водно-болотных угодий российского Приазовья, и одним из ее итогов стало создание там нескольких крупных ООПТ. Ничего плохого в том, что средства этого фонда пошли на защиту природы Кубани, я не вижу.

Да, в 2024 году на организацию был наложен штраф в 50 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП РФ, название которой звучит устрашающе: «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». В чем же тогда провинилась «Эковахта»? В том, что на ее сайте нашли стародавние ссылки на публикации двух самых крупных международных природоохранных организаций, которые на тот момент были не нежелательными, а наоборот, очень даже желательными и самым тесным образом сотрудничавшими с властями России. Президент России в не столь далеком 2019 году лично вручил президенту одной из них орден Почета.

Да, уже несколько лет организация за счет бюджетных средств осуществляет поэтапный проект «Увеличение зеленого пояса Кубани». Это крупномасштабный проект, в рамках которого «Эковахта» проводит камеральный анализ всей территории Краснодарского края и полевые обследования, чтобы выявить уникальные природные уголки Кубани и придать им природоохранный статус. Аналогов у этого проекта в России нет. Мы делаем все возможное, чтобы ценные природные территории Кубани были максимально сохранены в интересах нынешних и будущих поколений ее жителей.

И деятельность «Эковахты» на этом поприще очень эффективна: инициатива создания большинства ООПТ, появившихся в крае за последние годы, исходила от нашей организации и от меня лично как секретаря Экспертного совета по ООПТ Краснодарского края. Во многом благодаря этому Краснодарский край — лидер в России по созданию ООПТ.

Все проекты, которые мы делали за бюджетные средства, выполнены, нареканий по ним нет. Единственное нарушение, которое мы допустили, — в начале 2025 года с большой задержкой сдали отчет по одному из проектов. Вызвано это было тем, что после катастрофы с танкерами в Керченском проливе в декабре 2024 года я несколько месяцев находился в Анапе: был членом краевого оперштаба по устранению ее последствий и координировал широкомасштабную общественную кампанию по спасению птиц.

В целом, как видно из вчерашних публикаций, за начавшейся информационной кампанией против «Экологической вахты», вероятно, стоит краевое управление ФСБ России. Это ведомство очень давно пытается воспрепятствовать деятельности нашей организации. За последние десять лет мы прошли через массу обысков по совершенно надуманным основаниям с изъятием техники и документов, а против меня и организации возбуждали административные дела на пустом месте — одно из них упоминалось выше.

Полагаю, раньше это было вызвано тем, что, борясь с теми или иными объектами, которые строились с нарушением закона, мы ненароком затрагивали личные интересы отдельных руководителей управления — например, бывшего начальника отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, дома которого появились на территории, выданной под застройку с нарушениями. Но когда в конце 2024 года управление возглавил Леонид Михайлюк, работа службы изменилась к лучшему — в том числе нас оставили в покое.

Однако в конце мая этого года в дом в Краснодаре, где я живу, снова пришли с обыском. Поводом стало уголовное дело, возбужденное против моего товарища Романа Любименко: он якобы производил по госконтрактам некачественные дроны. Мне же известно, что Роман, наоборот, делал лучшие дроны, и это показала кампания по устранению последствий катастрофы с танкерами. Но это отдельная тема — если позволите, я прокомментирую ее позже.

Сам я не имел ни малейшего отношения ни к этим контрактам, ни к дронам, которые изготавливал Роман, и сотрудники, проводившие обыск, прекрасно это знали. Тем не менее у нас изъяли большое количество техники, что в значительной степени осложнило нашу работу. Одновременно прошел обыск в моем доме в Майкопе — с грубейшими нарушениями: в отсутствие жильцов, со взломом дверей. Там все перевернули вверх дном и тоже изъяли технику. Недавно эту технику вернули — естественно, не найдя в ней ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к делу Любименко. Цель у этих обысков и изъятий была та же, что и раньше, — помешать нашей природоохранной деятельности. И вот теперь — вчерашний информационный вброс против «Экологической вахты».

Поэтому через ваше издание я обращаюсь лично к начальнику УФСБ России по Краснодарскому краю Леониду Михайлюку и прошу о встрече. Раньше я передавал эту просьбу через следователя, который в мае проводил обыск, но, очевидно, она до адресата не дошла. Я прошу его разобраться в действиях своих подчиненных, которые, так же как и при прежнем руководстве, вместо того чтобы обеспечивать государственную безопасность, начинают подавлять деятельность природоохранной общественной организации.

Леонид Владимирович, в защите государственных интересов нашей страны мы с вами на одной стороне — так же, как в конце 1990-х, когда наша организация вместе с Управлением ФСБ по Республике Адыгея, в котором вы тогда служили, боролась с коррупционным проектом строительства автомобильной дороги через Кавказский заповедник и сумела его остановить. Никогда не забуду, как руководивший тогда управлением Анатолий Николаевич Петренко сказал мне: «По своим причинам мы тоже против строительства этой дороги: оно противоречит государственным интересам».

Мы готовы взаимодействовать с возглавляемым вами ведомством в вопросах борьбы с коррупцией и обеспечения экологической безопасности. Осуществляя уставную деятельность, наша организация регулярно сталкивается с такими нарушениями. Мы можем помочь расследовать незаконное строительство дачи бывшего председателя одного из краевых судов на землях лесного фонда и в пределах заказника: мы выявили это нарушение давно, но его замяли на всех уровнях. Я прошу, чтобы управление расследовало факт массовой незаконной вырубки леса в одном из лесничеств на севере Краснодарского края: ущерб превысил 100 миллионов рублей, а отдельные чиновники и правоохранители всячески заминают эту историю. И таких ситуаций еще очень много.