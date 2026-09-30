Футбольная «Дискотека 80-х». Как сборная России осталась без большой сцены и почему ее не в чем винить

Когда-то, когда деревья были большими, а я только начинал увлекаться футболом, существовало понятие «немецкая машина». Гари Линекер еще шутил: «Футбол — простая игра: 22 человека гоняются за мячом 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы». Сейчас от «немецкой машины» осталось одно название: она забуксовала примерно так же, как немецкий автопром, потративший годы на бесполезное внедрение электромобилей, а теперь ставящий на мерседесы китайские моторы. Зато «испанская машина» есть!

А вот Испания имеет. И не просто имеет, а прямо-таки наслаждается своим новым статусом — команды номер один что по рейтингам, что по результатам. За три с небольшим года испанцы выиграли Лигу наций (еще в одном финале уступили в серии пенальти), чемпионаты Европы и мира. И в новом розыгрыше стартовали так, что соперникам впору святых выносить: две победы и семь мячей в воротах Англии и Хорватии.

Честно говоря, в заголовок надо выносить сборную Испании, а совсем не России. Матч россиян даже у нас заметили далеко не все — думаю, и в Иране ситуация аналогичная. Скверный анекдот: изгнанный из сборной перед ЧМ-2026 (где Иран, кстати, не проиграл ни одного матча) Сердар Азмун снова в обойме. Не будем о смешении спорта и политики, но выглядит это в самом лучшем случае как приезд дуэта «Аль Бано и Ромина Пауэр» на очередную «Дискотеку 80-х». К сожалению, ни сборная России, ни Азмун, ни некие версии Намибии и Нигерии, которые нам еще предстоит увидеть, к реальному футболу отношения не имеют.

Сборная России снова обыграла Иран — это была уже третья встреча с 2022-го. За океаном начался сезон НХЛ. Звучит как новости с разных планет…

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассуждает о соперниках команды Валерия Карпина и объясняет, почему пока действует простое правило: кого дали — того и обыграли.

Сборная Луиса де ла Фуэнте — это самая настоящая Машина. Безжалостная, беспощадная. Испания начала века — с Хави, Иньестой, Бускетсом и тики-такой — была не такой. Эта даже не позволяет сопернику задуматься об успехе — чего стоит хотя бы ноль ударов Аргентины в створ за 120 минут финала чемпионата мира?

И у меня есть этому объяснение. Эмпирическое. Если Германия растеряла черты национального футбола, то Испания опирается на баскский характер с его обостренным национальным самосознанием. Басков в сборной (а также среди видных тренеров вообще) полно. Почему это важно?

Несколько лет назад мы с друзьями приехали на баскетбольный «Финал четырех» Евролиги. В Басконию. Город — Витория-Гастейс. Везде, буквально на каждом столбе, висели стикеры: «Вы не в Испании, вы не во Франции, вы в Стране Басков! Имейте это в виду…» Этот характер баски приносят и в сборную — пусть даже она называется испанской.

Национальное самосознание в футболе значит очень многое. Хрестоматийный пример от обратного — Сербия. Над ее безволием смеются даже собственные болельщики — настолько эта команда умеет в решающий момент выглядеть несуразной, будто впервые видит мяч.

Испания взрастила в себе новые черты. Ее игроки не менжуются, не стесняются, они разговаривают со всем миром (на поле, конечно же) — с позиции силы. Той, которая совсем не «мягкая» и которую «нечем крыть».

Кстати, «в прошлой жизни» Испания так же «поговорила» с Россией. У нас модно гордиться бронзой ЧЕ-2008, но никогда не вспоминать, что Испании мы там проиграли 1:7 по сумме двух матчей, а Романа Широкова и прочих рвали даже не на британский флаг — их просто деклассировали.

Что будет, если Россия сыграет с Испанией сейчас? Думаю, чтобы повторить 1:7, де ла Фуэнте и компании не понадобится и 180 минут…

Сегодня ночью за океаном стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Если вдуматься, это тоже история из другого мира. Испания играет в Футбол, а Россия — пока что в его подобие. НХЛ не пошла на поводу у коллективных «Гашеков», среди которых есть и эмигранты из России. Никого в праве играть не ограничила. Кирилл Марченко ночью отдал первый голевой пас за «Торонто», Василий Подколзин дважды (!) забил за «Эдмонтон», Игорь Шестеркин продолжил страдать во имя менеджмента «Рейнджерс», а Иван Барбашев в первом звене под чутким взором Марка Стоуна доминировал за «Вегас».

Все это — жизнь. Как и у басков. А у России Валерия Карпина — увы, фикция. Необходимая, спору нет: упразднять сборную нельзя. Но это как секс с резиновой женщиной, простите…

При этом надо четко понимать: любой утюг, из которого раздаются призывы «не пущать», — вражеский. Никто не имеет права отказывать людям в работе — будь то Александр Овечкин (ох, как у мира подгорело от его предвыборного ролика!) или Мирра Андреева. Судите, как говорится, по делам их.

Увы, у Александра Головина, Матвея Сафонова, Александра Соболева и Максима Глушенкова — теперь вот такие дела. Иран проехали, Намибия на связи (121-е место в рейтинге ФИФА). Что поделать? Не стоит быть снобами и спрашивать: «Кого вы там обыграли?» Кого дали — того и обыграли. Когда доступ откроется (как у Андреевой — к Иге Швентек, а у Овечкина — к Коннору Хеллибаку) — тогда и обсудим. А пока ясно одно: есть два футбола — здесь и там. И сейчас они даже не родственники…

И у меня не повернется язык упрекнуть сборную России по футболу в том, что она что-то сделала не так, — просто потому, что сделать «как надо» ей пока не позволено. Может быть, найдутся соперники посильнее (ходили разговоры про Уругвай и Аргентину), но пока «as is». За неимением гербовой пишем на простой…