«У нас детоненавистническая страна». Девушка, которую не пустили в кофейню в парке «Краснодар» — о травле в комментариях

Я получила удар поддых! Поневоле сняла розовые очки. Причина — у нас детоненавистническая страна! Да-да, я не преувеличиваю, вот мой персональный шок-контент:

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🔴 «Сиди дома, кашу вари! Нефиг детей с собой таскать до 3-х лет точно!». Никого особо не волнует, что запертые в четырех стенах женщины выходят в окно, зачастую — с детьми на руках, кого волнует, что у них от монотонности едет крыша? И возможно, поход в кафе или ресторан раз в месяц, а то и раз в полгода — тот самый рецепт, чтобы не свихнуться от рутины.

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🔴 «Я хожу в кафе, чтобы посидеть в тишине, а не слушать ор ваших мелких отпрысков» (это я еще сгладила выбор слов). Ну так, может, тогда лучше в библиотеку? Откуда у нас, е-мое, такая сакрализация учреждений общепита? Закрывая снаружи дверь вашей квартиры, будьте готовы, что на пути встретятся разные люди: блондины и брюнеты, мужчины и женщины, кавказцы и славяне, пенсионеры и дети. Но все, что не запрещено законом, нам придется вытерпеть от других — #жизньболь.

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🔴 Двойные стандарты. Уровень агрессии против детей так велик, что естественный младенческий плач — это вина матери, которая не может успокоить. Зато орущие по ночам пьяные мужики после футбольного матча — вполне норм. А че? Выиграли же!

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🔴 «Совсем отупела в декрете» — слышится от мужчин и школьников. Ну откуда ж тебе знать, что современные мамы столько аудиокниг и обучающих вебинаров переслушали? Ушел на работу с утра до ночи, и строчишь во время очередного перекура комменты в паблике в стиле «дома сиди, кашу вари». Свалил детей на жену, она ведь бесплатное приложение к ним. Очень удобно чужими руками жар загребать. Типично мужская привилегия — быть удобным для общества за счет супруги. Вот сам и сиди, кашу вари!

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🔴 «Делов-то! Купи в кафе — пожри на лавке». Клиентоориентированность — уровень «Бог»! То есть деньги родителей мы любим, а их отпрысков-фу, неееее. Приклейте на дверь наклейку с перечеркнутой коляской! А лучше окошко специальное для них сделайте: лишь бы внутрь не заходили.

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🔴 «В мире давно есть заведения для чайлдфри». Ну существуют, и? Да многие из мам в такие места с удовольствием ходили бы отдыхать, открою вам тайну 😂 Тогда не надо лукавства: прими на себя все репутационные риски и осмелься повесить вместо перечеркнутой коляски знак «18+» в семейном парке.



🔴 «Там узкий проход для коляски, мало места». Ну это просто шедевр огнекомментов 🔥 В самом современном и продвинутом парке страны появилось кафе без детских стульчиков с проходами, где не поместится прогулочная коляска 40х50 см? Серьезно? Проектировщик, случайно, не создатель «Титаника»? То есть в барную стойку встроена беспроводная зарядка айфонов, а о противопожарных нормах и инвалидах-колясочниках никто не подумал?

🔴 «В наше время мы так общество страдать от детского присутствия не заставляли. Я вот троих воспитала, но никогда они у меня на людях не орали». Ну еще в СССР как бы не было всего того, от чего дети в принципе появляются. Да-да, верим, верим. Классическое советское обесценивание.



Итак, знатоки! Внимание, вопрос: когда уже пчелы перестанут быть против меда, и мы уже начнем строить наконец общество, где будет место всем — и старикам, и инвалидам, и детям в колясках?