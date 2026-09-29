Кризис Кордобы и короткая скамейка. Почему «Краснодар» рискует потерять лидерство в РПЛ

Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает три осечки «быков» подряд и объясняет, почему без усиления состава Мусаеву будет сложно удержать первое место. Финиш первой трети чемпионата (девять матчей вполне тянут на такое определение) вряд ли добавил «Краснодару» оптимизма. Вслед за осечками с «Крыльями Советов» и «Акроном» южане не смогли переиграть и обескровленный дисквалификациями «Оренбург». Теперь их преимущество над ближайшими конкурентами — всего два очка. И уже в десятом туре в РПЛ может смениться лидер. «Краснодару» предстоит тяжелый выезд в Санкт-Петербург, а ЦСКА дома принимает оставшуюся без тренера «Родину». Причины этих осечек — некоторые, по крайней мере — лежат на поверхности. Разумеется, команде не хватает Кривцова и Кристиана, выбывших из-за травм. Неудивительно, что слухи в последнее время отправляли в стан «быков» именитых свободных агентов. И если фигура бывшего форварда «Монако», «МЮ», «Севильи», АЕКа и «Монтеррея» Антони Марсьяля изначально вызывала улыбку, то слух о возможном подписании Джейдона Санчо (дортмундская «Боруссия», «МЮ», «Челси», «Астон Вилла») заставил высказаться даже Мурада Мусаева: «Мне было бы интересно поработать с Санчо, рассмотрел бы такую возможность. Но мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал. Обычно, когда клуб ведет активные переговоры по тому или иному футболисту, то я также включен в этот процесс. Санчо до меня не доходил».

Безусловно, приезд любого из этих игроков в Россию стал бы событием, но не похоже, чтобы «Краснодар» готовил такую трансферную бомбу. Это не совсем в стиле Сергея Галицкого, который, впрочем, не раз отмечался подписаниями российских игроков-ветеранов (в последнее межсезонье — Магомед Оздоев). Но не Дзюбу же или Кокорина звать в «Краснодар»? Стало быть, выруливать придется своими силами, а они далеко не безграничны. Еще в прошлом сезоне неоднократно говорилось, что у «быков» коротковата скамейка — сейчас же это стало просто очевидно. А что, если еще пара травм? Если вылетит, например, Кордоба (пока что — один гол в пяти матчах) или Батчи (два гола в девяти встречах)? О том, что может произойти с обороной, если что-то случится с Джубалом или Оласой, не стоит и говорить. И довольно показательно, что проблемы у «Краснодара» начали возникать в матчах не с лидерами, а с командами попроще — немастеровитыми, но крепко сбитыми и организованными. Все три клуба, с которыми «быки» потеряли очки, — в нижней части таблицы, а «Акрон» и вовсе в зоне стыковых матчей. А в ближайший месяц «быков» ждут «Зенит», «Локомотив», «Балтика» и ЦСКА.

Джон Кордоба © Скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар»