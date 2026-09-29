Кризис Кордобы и короткая скамейка. Почему «Краснодар» рискует потерять лидерство в РПЛ
Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает три осечки «быков» подряд и объясняет, почему без усиления состава Мусаеву будет сложно удержать первое место.
Финиш первой трети чемпионата (девять матчей вполне тянут на такое определение) вряд ли добавил «Краснодару» оптимизма. Вслед за осечками с «Крыльями Советов» и «Акроном» южане не смогли переиграть и обескровленный дисквалификациями «Оренбург». Теперь их преимущество над ближайшими конкурентами — всего два очка. И уже в десятом туре в РПЛ может смениться лидер. «Краснодару» предстоит тяжелый выезд в Санкт-Петербург, а ЦСКА дома принимает оставшуюся без тренера «Родину».
Причины этих осечек — некоторые, по крайней мере — лежат на поверхности. Разумеется, команде не хватает Кривцова и Кристиана, выбывших из-за травм. Неудивительно, что слухи в последнее время отправляли в стан «быков» именитых свободных агентов. И если фигура бывшего форварда «Монако», «МЮ», «Севильи», АЕКа и «Монтеррея» Антони Марсьяля изначально вызывала улыбку, то слух о возможном подписании Джейдона Санчо (дортмундская «Боруссия», «МЮ», «Челси», «Астон Вилла») заставил высказаться даже Мурада Мусаева:
«Мне было бы интересно поработать с Санчо, рассмотрел бы такую возможность. Но мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал. Обычно, когда клуб ведет активные переговоры по тому или иному футболисту, то я также включен в этот процесс. Санчо до меня не доходил».
Театр одного Кордобы:
Безусловно, приезд любого из этих игроков в Россию стал бы событием, но не похоже, чтобы «Краснодар» готовил такую трансферную бомбу. Это не совсем в стиле Сергея Галицкого, который, впрочем, не раз отмечался подписаниями российских игроков-ветеранов (в последнее межсезонье — Магомед Оздоев). Но не Дзюбу же или Кокорина звать в «Краснодар»?
Стало быть, выруливать придется своими силами, а они далеко не безграничны. Еще в прошлом сезоне неоднократно говорилось, что у «быков» коротковата скамейка — сейчас же это стало просто очевидно. А что, если еще пара травм? Если вылетит, например, Кордоба (пока что — один гол в пяти матчах) или Батчи (два гола в девяти встречах)? О том, что может произойти с обороной, если что-то случится с Джубалом или Оласой, не стоит и говорить.
И довольно показательно, что проблемы у «Краснодара» начали возникать в матчах не с лидерами, а с командами попроще — немастеровитыми, но крепко сбитыми и организованными. Все три клуба, с которыми «быки» потеряли очки, — в нижней части таблицы, а «Акрон» и вовсе в зоне стыковых матчей. А в ближайший месяц «быков» ждут «Зенит», «Локомотив», «Балтика» и ЦСКА.
Еще одна проблема — и, на мой взгляд, довольно очевидная — форма Кордобы. Чемпионат мира сложился для него неудачно: травма, полученная там, скомкала начало сезона. И Джон сейчас не похож на себя прежнего. В сборную Колумбии на турне по США его не вызвали, и есть надежда, что за это время бомбардир придет в себя. Иначе будет трудно. Тем более что «Зенит» — не просто сильный соперник: противостояние с ним уже стало принципиальным. Все это прекрасно понимает и Мусаев:
«Конечно, «Зенит» — принципиальный соперник. Какой еще может быть матч с «Зенитом», если мы три сезона друг с другом боремся за первое и второе места? Победа в любом матче дает глоток воздуха. У нас сейчас есть определенные проблемы. Не хватает пары человек. Надеемся, что Кристиан потихоньку восстановится, добавится к нам».
Но все-таки на трансферном рынке «быкам» стоит поработать — может быть, и со свободными агентами, пусть и не такими экзотическими, как Марсьяль или Санчо. Иначе проблемы короткой скамейки никуда не денутся.
Не стоит забывать и о Кубке России, который тоже отнимает у игроков силы и здоровье: в нем «Краснодар» за месяц сыграет еще дважды.
Состав «быков», особенно на фоне травм, практически безальтернативен, а умение работать с «короткой обоймой» — одно из самых сложных в футболе. У того же «Зенита» выбор футболистов существенно шире. Примерно так же — пусть и не со столь звездными игроками — обстоит дело и у ЦСКА.
И главный сейчас вопрос — насколько в «Краснодаре» осознают риски и готовы выйти из зоны комфорта, отступив от привычной трансферной политики. На южноамериканском рынке хватает игроков, которые могли бы принести пользу «здесь и сейчас». Например, еще совсем недавно свободными агентами были такие игроки, как Джеймс-Хамес Родригес и Хуан Куадрадо. Да, возможно, игра в РПЛ и не входит в их планы: отказался же ехать в Россию Крепен Диатта (экс-партнера Александра Головина по «Монако» пыталась заполучить «Родина»). Но проблему нужно хотя бы признать.
«Краснодар» не очень любит публично обсуждать трансферные дела, так что ждать каких-либо сигналов не приходится. Только время покажет, насколько адекватно оценивает свои силы спортивный менеджмент клуба.
Думаю, ожидать подписаний прямо сейчас — нереально. Зимой — быть может. Но на каком месте окажутся «быки» к зиме? Еще недавно казалось, что они уверенно маршируют по чемпионату, но после трех ничьих подряд (по очкам это всего одна победа) ситуация выглядит не столь оптимистично.
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